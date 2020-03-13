Детские сады и школы Тверской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе «Векториада-2020»

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Образовательные организации Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском дистанционном заочном конкурсе «Векториада-2020», который организован некоммерческой организацией «Центр научного творчества «Вектор».
Мероприятие проводится с целью развития и поддержки творческого и
научного потенциала воспитанников, учащихся, студентов, учителей, воспитателей, педагогов, преподавателей, методистов и руководителей всех типов образовательных организаций.
Среди воспитанников, учащихся, студентов конкурс проводится по
направленностям: художественная (номинации - живопись, рисунок, декоративно-прикладное творчество, художественное слово, авторские стихи и проза, театральное, вокальное, музыкальное, танцевальное творчество), физкультурно-спортивная (акробатика, гимнастика, цирковое искусство), техническая (техническое творчество, компьютерная графика), а также по номинациям проектная и научные деятельности.
Учителя, воспитатели, педагоги, преподаватели и методисты образовательных организаций могут принять участие в конкурсе по четырём
номинациям: методическая разработка, научная статья, проектная деятельность, научная деятельность.
Официальный сайт конкурса http://www.vectoriada.ru. Заявка и конкурсные работы принимаются по электронной почте vector@vectoriada.ru по 31 декабря 2020 года. Количество работ от одного участника не ограничено.
По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители I,
II и III степеней, а также Лауреаты конкурса.
Пресс-служба Правительства Тверской области