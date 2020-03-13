В рамках флешмоба «Голубая лента» жителям Верхневолжья предлагают записать обращения о бережном отношении к воде

22 марта жителей Тверской области приглашают принять участие во Всероссийском флешмобе «Голубая лента – 2020». Акция пройдет в России уже в седьмой раз. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией предлагается использовать формат личного дистанционного участия.

Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов – важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

22 марта ежегодно отмечается Всемирный день водных ресурсов. В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено государствам проводить в этот день мероприятия, посвященные сохранению водных ресурсов.

Сегодня каждый желающий может принять участие во флешмобе. Предпочтительно в 16:00 по местному времени – выйти на улицу или, не выходя из дома, сделать селфи, держа в руках голубую ленточку или любую самодельную табличку либо лист бумаги с надписью «Голубая лента – 2020». Также можно записать короткое видеообращение о необходимости бережного отношения к воде, произнести фразы «Я берегу воду» или «Берегите воду».

Далее необходимо разместить фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях с хештегами #Голубаялента_вода, #Танцуемвчестьводы, #DanceForWater, #Берегитеводу.

Участникам акции будут переданы благодарности и сертификаты после получения отчетов о проведении флешмоба, которые можно отправить через сайт http://голубаялента.рф (с 23 марта здесь будет размещена специальная форма) и на страницах флешмоба Вконтакте https://vk.com/golubayalenta и Facebook https://www.facebook.com/groups/582093528546787/.

Пресс-служба Правительства Тверской области