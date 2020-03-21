В Тверской области второй день не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 21 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Такая же ситуация была накануне 20 марта.

В настоящее время в регионе предварительно подтверждены 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей региона. Пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное.

В Тверской области все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

С целью предупреждения завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Тверской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области обеспечена готовность на случай выявления больного с подозрением на болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

В регионе подготовлен и утверждён комплексный межведомственный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок маршрутизации и алгоритм действия медицинских работников. Реализуются профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. В медицинских учреждениях, а также на базе ОГУП «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов.

Официальная информация о коронавирусной инспекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749

Министерство здравоохранения Тверской области