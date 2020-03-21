В Тверской области закупят дополнительно более 500 единиц медоборудования для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

21 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассматривался вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Тверской области для закупки медицинского оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции.

Планируется дополнительно прибрести 554 единицы медицинского оборудования, в том числе 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также бесконтактные термометры, тепловизоры, паровой стерилизатор, анализаторы и другое. На эти цели предполагается направить 43,7 млн рублей.

Более 12, 3 млн рублей предусматривается на закупку лекарственных препаратов, свыше 4,6 млн рублей - на приобретение средств защиты.

Сегодня, 21 марта, Губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по Твери посетил инфекционные госпитали в городской больнице №6 и в Калининской ЦРБ, которые развёрнуты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона осмотрел палаты и оборудование, установленное в учреждениях.

«Учреждения полностью готовы к приёму пациентов на карантин. Зарезервировано достаточное количество мест, установлено необходимое оборудование, подготовлен персонал. Сегодня мы полностью готовы к приёму людей, у которых есть подозрения на коронавирус», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по итогам инспекционной поездки.

Утром 21 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Игорь Руденя поставил задачу во всех муниципалитетах выстроить чёткое взаимодействие органов власти, Роспотребнадзора, МВД, учреждений здравоохранения и социальных служб.

Особое внимание – контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней). В Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112.

Утверждён алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, порядок их госпитализации, маршрутизации пациентов.

23 марта начинаются школьные каникулы. В этот период будет проведена дезинфекция образовательных учреждений. Регулярная санобработка предусмотрена в социальных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках, транспорте.

По состоянию на 21 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Официальная информация о коронавирусной инспекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749

Пресс-служба Правительства Тверской области