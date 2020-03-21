Игорь Руденя осмотрел инфекционный госпиталь на базе Калининской ЦРБ

21 марта Губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки посетил инфекционный госпиталь, развёрнутый в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Калининской ЦРБ.

Игорь Руденя осмотрел палаты, диагностическое и лечебное оборудование, операционные, отделение реанимации.

В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек. В случае необходимости в боксах имеется возможность кислородной поддержки пациентов (магистральная подача баллонного кислорода). В главном корпусе больницы развёрнут инфекционный госпиталь на 75 коек.

Специализированные койки для возможной госпитализации пациентов с коронавирусом оборудованы также в городской больнице №6 Твери.

«Учреждения полностью готовы к приёму пациентов на карантин. Зарезервировано достаточное количество мест, установлено необходимое оборудование, подготовлен персонал. Сегодня мы полностью готовы к приёму людей, у которых есть подозрения на коронавирус», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по итогам инспекционной поездки.

Утром 21 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Игорь Руденя поставил задачу во всех муниципалитетах выстроить чёткое взаимодействие органов власти, Роспотребнадзора, МВД, учреждений здравоохранения и социальных служб.

Особое внимание – контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней). В Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112.

Утверждён алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, порядок их госпитализации, маршрутизации пациентов.

23 марта начинаются школьные каникулы. В этот период будет проведена дезинфекция образовательных учреждений. Регулярная санобработка предусмотрена в социальных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках, транспорте.

По состоянию на 21 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Официальная информация о коронавирусной инспекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749

Пресс-служба Правительства Тверской области