В Тверской области присуждены премии лучшим работникам сферы ЖКХ и газового хозяйства

На заседании Президиума Правительства региона под руководством Игоря Рудени утвержден список получателей премии Губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства.

По решению конкурсной комиссии высокой оценки трудовых заслуг удостоены семеро жителей Верхневолжья.

В номинации «Лучший работник теплоэнергетического комплекса» награждён начальник участка аварийно-восстановительных работ ООО «Тверская генерация» Сергей Героев.

В номинации «Лучший работник водоснабжения и водоотведения» победителем признана начальник участка очистных сооружений МУП «Удомельские коммунальные системы» Елена Кутепова.

«Лучшим работником электроэнергетического комплекса» стала старший мастер по надзору за трассами кабельных линий МУП «Тверьгорэлектро» Ольга Константинова.

Индивидуальный предприниматель Александр Ветковский из посёлка Пено получит премию в номинации «Лучший работник в сфере управления жилищным фондом». Слесарь его организации Геннадий Хорев — победитель в номинации «Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда».

В номинации «Лучший работник газового хозяйства» победил Денис Морозов, инженер первой категории группы сервисного обслуживания внутридомовой газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Тверь».

Водитель спецтранспорта МУП «Горспецсервис» Старицкого района Анатолий Яковлев получит премию за победу в номинации «Лучший работник в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населённых пунктов».

Всем победителям конкурсного отбора будет предоставлена единоразовая премия.

Пресс-служба Правительства Тверской области