Строительство нового комплекса Тверского суворовского военного училища идёт с опережением графика

21 марта Губернатор Игорь Руденя посетил строительную площадку нового комплекса Тверского суворовского военного училища. Возведение объекта было начато в 2019 году. В новые корпуса учреждение планирует переехать уже в новом учебном году.

Работы на объекте идут с опережением графика. Построен главный учебный корпус на 560 учебных мест, возводятся здания столовой и спального корпуса. Идёт строительство медицинского блока и КПП. Проект предполагает также строительство площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Первый камень на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища был заложен 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускник ТСВУ, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

В настоящее время учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области