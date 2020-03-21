Игорь Руденя поставил задачу усилить в муниципалитетах работу по предупреждению распространения коронавируса

21 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области. В нем приняли участие представители областных Министерств и ведомств, территориальных управлений федеральных структур.

«Наши совместные задачи – не допускать распространения коронавируса, контролировать ситуацию в круглосуточном режиме, делать всё необходимое для защиты здоровья наших жителей», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, многое в профилактической работе, предупреждении распространения коронавирусной инфекции зависит от деятельности органов местного самоуправления. Важно во всех муниципалитетах выстроить чёткое взаимодействие органов власти, Роспотребнадзора, МВД, учреждений здравоохранения и социальных служб.

Особое внимание – контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Обсуждались механизмы этого направления работы, в том числе обеспечение карантинного режима. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней). Кроме того, в Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72 по вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса.

Участники заседания обсудили лекарственное обеспечение, готовность учреждений здравоохранения.

Вопросы создания неснижаемого запаса лекарственных препаратов, наличия тест-систем, подготовки инфекционных коек и закупки медицинского оборудования находятся под постоянным контролем регионального Министерства здравоохранения.

В настоящее время Минздравом на базе нескольких учреждений здравоохранения Тверской области, в том числе 6-ой больницы, Калининской ЦРБ, подготовлены койки, которые могут быть задействованы для госпитализации пациентов с коронавирусом. В наличии необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Ведется работа по поставке в регион средств защиты, медикаментов.

Утверждён алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, порядок их госпитализации, маршрутизации пациентов.

23 марта начинаются школьные каникулы. В этот период будет проведена дезинфекция образовательных учреждений. Регулярная санобработка предусмотрена в социальных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках, транспорте.

На заседании рабочей группы также поднимались вопросы об информировании населения, работе с гражданами группы риска, особенно пожилыми людьми.

По состоянию на 21 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области