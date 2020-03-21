Игорь Руденя осмотрел оборудование для диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице №6 Твери

21 марта Губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по Твери посетил инфекционный госпиталь в городской больнице №6, который развёрнут в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона осмотрел палаты и оборудование, установленное в учреждении.

В госпитале есть всё необходимое для диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Оборудовано 120 коек, которые могут быть задействованы для госпитализации пациентов с коронавирусом, а также 12 коек в палатах интенсивной терапии и реанимации, обеспеченных мониторами для пациентов, аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

В рентгенкабинете госпиталя установлен современный цифровой рентген-аппарат, который обеспечивает эффективное выявление осложений коронавирусной инфекции. Обследования проводятся через 2-3 суток после подтверждения коронавируса.

В ходе визита Игорь Руденя обсудил с представителями Минздрава и руководством учреждения закупку дополнительного оборудования.

Ранее 21 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Игорь Руденя поставил задачу во всех муниципалитетах выстроить чёткое взаимодействие органов власти, Роспотребнадзора, МВД, учреждений здравоохранения и социальных служб.

Особое внимание – контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней). Кроме того, в Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72 по вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса.

В настоящее время специализированные койки для возможной госпитализации пациентов с коронавирусом оборудованы также в Калиниской ЦРБ.

Утверждён алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, порядок их госпитализации, маршрутизации пациентов.

23 марта начинаются школьные каникулы. В этот период будет проведена дезинфекция образовательных учреждений. Регулярная санобработка предусмотрена в социальных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках, транспорте.

По состоянию на 21 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области