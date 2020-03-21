Тверская областная картинная галерея проводит виртуальные экскурсии

На сайте Тверской областной картинной галереи можно принять участие в виртуальной экскурсии. Посетители могут оценить все богатство художественной коллекции учреждения и побывать в экспозиционных залах, не выходя из дома.

Переход на дистанционное посещение галереи связан с ограничительными мерами, направленными на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Губернатором Игорем Руденей перед отраслью культуры региона поставлена задача разработать предложения по новым форматам посещения учреждений.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

В открытии обновленного дворца в ноябре 2017 года приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Новые форматы приобщения к искусству предлагают и другие учреждения культуры Верхневолжья. Так, Тверской областной Дом народного творчества подготовил для посетителей своего сайта http://odnt-tver.ru/ виртуальные прогулки по музею им. Лизы Чайкиной. В ближайшее время на сайте будут предложены онлайн экскурсии, лекции и мастер-классы, видеопрезентации, информационные видеоконтенты и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области