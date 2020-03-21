В Тверской области от предпринимателей поступают предложения по дополнительной государственной поддержке бизнеса

В Твери на базе Центра «Мой бизнес» состоялось заседание штаба по поддержке региональной экономики, сформирован перечень предложений предпринимателей по расширению господдержки малого и среднего бизнеса. Они будут учтены при формировании пакета дополнительных мер поддержки предпринимательства, который поручил разработать Губернатор Игорь Руденя в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации.

Комплекс мер поручено сформировать региональным Министерствам экономического развития и финансов при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области и при консультационной поддержке областного Управления федеральной налоговой службы.

«В непростых условиях очень важно обеспечить работу по сохранению нашего бизнеса, особенно среднего и малого. В большей степени это касается туристической индустрии, предприятий общественного питания. Если есть необходимость – других направлений. Мы должны поддержать наш бизнес», – сказал Игорь Руденя, открывая заседание регионального Правительства 17 марта.

Участие в обсуждении и работе заседания штаба приняли представители промышленности, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг, представители банковского сектора и фондов, оказывающих поддержку бизнеса.

Рассматривались, в том числе и те предложения, которые поступили от предпринимателей по телефону «горячей линии», которая работает в Центре «Мой бизнес».

Предложения предпринимателей принимаются по телефону 8 800 200-11-69 с 8:00 до 18:00 в будни, с 10:00 до 17:00 в субботу.

Среди мер поддержки, которые могу быть введены дополнительно – кредитные и налоговые каникулы, субсидирование разного вида расходов и мораторий на проверки бизнеса и ряд других.

Все предложения будут систематизированы и оптимизированы в ближайшее время. Программа поддерживающих мер должна быть представлена Губернатору и утверждена на ближайшем заседании Правительства Тверской области.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В октябре 2019 года в рамках национального проекта в Твери открыт центр оказания услуг «Мой бизнес». В новое учреждение вошли региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса, а также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Сегодня областное Правительство ведет работу по расширению поддержки предпринимательства.

В прошлом году Губернатор Игорь Руденя принял решение о снижении ставки по микрозаймам в сумме до 5 млн рублей с 6% до 3% для действующих более 3 лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений. С 2020 года сниженная ставка действует для отраслей производства, сельского хозяйства, туризма и социального предпринимательства, экологической деятельности, спорта, технопарков, предприятий, созданные гражданами младше 30 лет.

Подробнее о действующих мерах поддержки предпринимателей можно узнать по телефону 8(4822) 78-78-58 и в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14., а также на сайте www.fondtver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области