Пожилые люди могут получить адресную помощь от волонтеров по доставке продуктов, лекарств и другим вопросам

В Российской Федерации при участии общественных организаций, Ассоциации волонтерских центров реализуется проект по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации, связанной с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Проект направлен на оказание адресной помощи пожилым людям в закупке продуктов, лекарств и другим вопросам. Главная цель – минимизировать риски для граждан старшего поколения, связанные с посещением общественных мест и торговых точек.

В регионах России набор добровольцев ведется по нескольким направлениям. Это волонтеры штаба, которые займутся организационными вопросами и обработкой заявок от пожилых людей. Волонтеры выездных групп будут непосредственно осуществлять очную адресную помощь пожилым людям – закупка необходимых товаров, вынос мусора и другое. Кроме того, будут действовать онлайн волонтеры для оказания дистанционной помощи.

Любой пожилой человек может подать заявку на сайте

https://onf.ru/koronavirus_help/ или через единый колл-центр

– тел. 8(800)200-34-11. В течение суток обращение будет обработано и по возможности выполнено в максимально короткий срок.

Волонтером выездной группы может стать любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, обязательно – без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. А волонтером штаба или онлайн-волонтером – любой желающий старше 16 лет.

Для получения допуска к деятельности волонтер должен пройти двухэтапное обучение: сначала в дистанционном формате на

портале dobro.ru, далее пройти очный инструктаж по технике безопасности и функционалу в штабе.

По вопросам организации работы волонтерских штабов в регионах можно обращаться в ВОД «Волонтеры-медики» по телефону 8 (495) 796-03-06, доб. 214,215,216.

Регистрация волонтеров осуществляется централизованно на сайте dobro.ru по ссылке https://dobro.ru/organizations/66?event=8n6mwHVYDo-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано более 2600 добровольцев, готовых оказывать помощь пожилым людям. В Тверской области – свыше 70 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области