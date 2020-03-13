10 семей из сельской местности Тверской области улучшат жилищные условия при государственной поддержке в 2020 году

20 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Президиума Правительства Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсудили финансирование программы по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий семей на селе. В 2020 году поддержку общим объёмом порядка 14 млн рублей получат 10 семей.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование осуществляется за счёт федерального, регионального, муниципальных бюджетов.

Игорь Руденя отметил: создание комфортных условий для жизни людей — одно из ключевых условий развития сельских территорий, привлечения специалистов в АПК. Губернатор поставил задачу увеличить число муниципалитетов, которые принимают участие в программе.

Получить выплату могут как семьи, которые уже проживают на селе, так и те, кто планирует переехать в сельскую местность для работы в АПК или социальной сфере. Получатели поддержки берут на себя обязательство работать на селе не менее 5 лет. Обязательное условие — вложение гражданами собственных или заёмных средств в размере 30% от стоимости жилья.

В настоящее время агропромышленный комплекс Верхневолжья готовится к проведению весенних полевых работ. В 2020 году посевные площади составят 506,1 тыс.га. В частности, планируется ввести в оборот 8,9 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозугодий. На эти цели заложено более 118 млн рублей господдержки.

Особое внимание — развитию льняного комплекса: увеличению посевных площадей и модернизации льноперерабатывающих предприятий. В настоящее время Тверская область лидирует в ЦФО по площади посевов льна. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до 7,6 тыс. га. Для них наращиваются меры господдержки. Увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на 1 гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

В весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области