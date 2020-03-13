Тверская область в достаточном количестве обеспечена тест-системами для выявления коронавируса

Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавирусной инфекции (COVID-19) в достаточном количестве. Исследования проводятся у граждан с признаками заболевания, а также у тех, кто вернулся из-за границы.

Отобранные медицинскими работниками пробы доставляются в «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Там проводится исследование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Время получения результата — в среднем 4-4,5 часа в зависимости от количества доставленного материала.

При выявлении положительных или сомнительных результатов пробы направляются для контрольного исследования в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России.

20 марта Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса, где обсудили меры, принимаемые на уровне регионов.

В Тверской области введён режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, посещение государственных учреждений культуры. В школах и детских садах введён режим дистанционного обучения, перевод на него детей осуществляется по решению родителей.

Во время школьных каникул, которые начинаются 23 марта, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция. Санитарная обработка также проводится в социальных учреждениях региона. Приняты меры по регулярной дезинфекции общественного и междугороднего транспорта, железнодорожного и автовокзалов.

Предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить особый режим труда работников, включая ежедневное измерение температуры сотрудников, обязательную дезинфекцию предметов и мебели, использование обеззараживателей воздуха. Организациям и гражданам рекомендовано отменить зарубежные поездки и командировки, а также организованные выезды групп детей за пределы региона.

Для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, открыта «горячая линия». Проводится лабораторное обследование всех людей, вернувшихся из зарубежных поездок в течение двух недель.

В регионе мобилизованы мощности медицинских организаций региона. Утверждён порядок госпитализации и алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

В учреждениях здравоохранения, а также на базе государственного предприятия «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый остаток лекарственных препаратов и средств гигиены. Проводится еженедельный мониторинг запаса необходимых медикаментов.

Пресс-служба Правительства Тверской области