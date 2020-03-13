В 63 школах Тверской области в 2020 году проведут ремонт по региональной программе

В 2020 году 28 муниципалитетов Тверской области получат поддержку из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы школ. Ремонт запланирован в 63 учреждениях.

Общий объём региональной поддержки на эти цели — свыше 99 млн рублей, более 45 млн рублей составит софинансирование из местных бюджетов.

Игорь Руденя поручил расширить участие муниципалитетов в программе.

«Необходимо ежегодно приводить в нормативное состояние как можно больше школ региона», — поставил задачу Губернатор.

Программа по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стартовала в 2017 году по инициативе Игоря Рудени. Средства в рамках программы направляются на капитальный ремонт кровель, санитарно-технических узлов, спортивных залов, помещений и инженерных сетей, замену окон.

В 2020 году муниципалитеты Тверской области также получат субсидии на приведение в порядок зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму. Текущие и капитальные ремонты будут проведены в 17 школах. На эти цели направят 43,9 млн рублей, в том числе 41 млн рублей – средства федерального бюджета, 2,9 млн рублей – областного. Получателями субсидии станут Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Лесной, Оленинский, Селижаровский. Торопецкий районы, Кашинский и Осташковский городские округа. Также 76,8 млн рублей предусмотрены на проведение комплексного капитального ремонта здания Новозавидовской средней общеобразовательной школы Конаковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области