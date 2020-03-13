Кирилл Николаев: «Волонтеры Конституции» будут работать во всех муниципальных образованиях Тверской области»

Руководитель регионального штаба общественного корпуса «Волонтёры Конституции» Кирилл Николаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях Тверской области определены информационные точки для работы добровольцев в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны.

По его словам, региональный штаб «Волонтёров Конституции» уже работает. В него вошли многие лидеры молодежных общественных организаций Тверской области. На следующей неделе зарегистрированные добровольцы пройдут онлайн-обучение. Предусмотрены и очные встречи.

«Почти полторы тысячи жителей Тверской области зарегистрировались на портале волонтерыконституции.рф. Это очень хороший результат, который позволит нам открыть информационные точки во всех муниципальных образованиях региона. Места уже определены. В Твери будет 20 постов – около крупных торговых центров и вузов, в Городском саду, на улице Трехсвятской и других площадках. Не менее двух постов мы организуем в каждом муниципальном образовании области. Наши волонтеры будут рассказывать о том, зачем проводится Общероссийское голосование, какие поправки вносятся в Конституцию, где можно будет проголосовать», – сообщил Кирилл Николаев.

Он отметил, что предстоящее общероссийское голосование – историческое событие.

«Считаю, что некоторые положения Конституции, которой уже 27 лет, нуждаются в дополнениях. И это большая честь для всех нас – быть причастными к формулировкам Основного закона, по которому будет дальше жить и развиваться Россия», – сказал Кирилл Николаев.

Напомним, 17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. При этом глава государства отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, так как даже при всей важности изменений в Основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».