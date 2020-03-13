Избирательная комиссия и МФЦ Тверской области заключили Соглашение о реализации проекта «Мобильный избиратель» при проведении общероссийского голосования

20 марта избирательная комиссия Тверской области и Государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключилиСоглашение о совместной реализации проекта «Мобильный избиратель» в период организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Документ подписали председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и директор ГАУ «МФЦ» Тверской области Денис Прудников.

Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений граждан о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Услуга будет оказываться участникам голосования в 34 филиалах ГАУ «МФЦ» Тверской области, расположенных в муниципальных образованиях региона.

Воспользоваться услугой может любой гражданин, желающий проголосовать не по месту пребывания или регистрации, а там, где ему это удобно. В соответствии с достигнутым Соглашением, для этого участник общероссийского голосованиядолжен будет обратиться с заявлением в любой из филиалов МФЦ, и предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение личности).

Заявление может быть подано только один разне ранее чем через семь дней со дня официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования, и не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Кроме того, у участников голосования будет возможность обратиться с заявлением в любую территориальную или участковуюизбирательную комиссию, а также оформить заявление через портал госуслуг.

Само заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующем МФЦ или в избирательной комиссии, а также отрывную часть, которая после регистрации заявления передается участнику общероссийского голосования.

В отрывную часть вносятся место подачи заявления, а также место нахождения заявителя в день голосования, включая наименование субъекта РФ, номер участка голосования, на территории которого заявитель желает принять участие в голосовании, адрес помещения для голосования и номер телефона участковой комиссии, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата проставления подписи, дата подачи заявления и подпись заявителя