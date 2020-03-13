В Тверской области ведется ежедневный мониторинг цен и наличия товаров в магазинах и торговых сетях

В Тверской области ведется ежедневный мониторинг ситуации в сфере торговли: ценовой политики, обеспеченности магазинов продуктами, в том числепользующимися повышенным спросом у населения. Этой теме было посвящено совещаниев Министерстве промышленности и торговли региона с участием представителей сферы общественной торговли и питания – сетевых магазинов «Глобус», «Лента», «Метро», «Магнит» и других организаций.

Губернатор Игорь Руденя поставил перед областными органами власти задачи по обеспечению устойчивости региональной экономики в непростой эпидемиологический период. Это мониторинг цен и наличия социально значимых товаров в муниципалитетах, постоянный контроль ситуации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

На встрече представители торговых сетей сообщили о ситуации в торговых сетях и магазинах. На сегодня, в отличие от нескольких предыдущих дней, в сетевых магазинах уже не наблюдается повышенного спроса на товары первой необходимости. Приемка товаров от поставщиков и распределительных центров осуществляется ежедневно с учетом объемов продаж. Дефицита товаров не наблюдается, присутствует достаточный ассортимент продуктов, в том числе крупы гречневой и рисовой, макаронных изделий, муки. По данным Министерства промышленности и торговли Тверской области, торговыми сетями цены не поднимались.

На встрече обсуждалось взаимодействия компаний с местными товаропроизводителями по прямым договорам поставок продукции в торговые сети.

Также представители торговых сетей проинформировали о дезинфекционных мероприятиях для профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в торговых объектах.

Регулярно проходит обработка дезинфицирующими средствами корзин для покупок, ручек дверей, работниками торговли усилена гигиеническая обработка рук антисептиками.Участникам рынка рекомендовано обеспечитьпрофилактические мероприятия, применять приборы обеззараживания воздуха.

Министерство промышленности и торговли Тверской области продолжает ежедневный мониторингситуации, сбор информации о розничных ценах, запасах, спросе населения на товары в торговых объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области