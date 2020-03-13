Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин провелзаседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавируснойинфекции, вызванной 2019-NCOV.В заседании в формате селекторного совещанияприняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов страны, руководители федеральных Министерств и ведомств.

Распоряжение о создании рабочей группы подписаноПрезидентом России Владимиром Путиным. Создан Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением коронавирусана территории страны.

Сергей Собянин подчеркнул – регионам необходимо быть максимально готовыми к реагированию на ситуацию, особое внимание уделить работе с людьми, прибывшими из-за границы.

Обязательное требование для таких граждан – изоляция на 14 дней после возвращения. Для людей, находящихся в самоизоляции, Роспотребнадзор разработал методическое пособие с рекомендациями.

Заместитель Председателя Правительства РФ, зампредседатель Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова обратила внимание:субъектам, которые ввели режим повышенной готовности, необходимо ограничить все массовые мероприятия, изолировать группы риска, предпринимать особые меры в социальных и образовательных учреждениях.

Участники заседанияобсудилимероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. Речь шла об организации лабораторных исследований, работе учреждений здравоохранения, образования, торговли и других актуальных темах.

В Тверской области реализуется комплексный межведомственный план мероприятий по противодействию распространению коронавируса.При Правительстве Тверской области действует рабочая группа под руководством Игоря Руденипо проведению профилактических мероприятий, предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На территории региона введён режим повышенной готовности.Ограничено проведение массовых мероприятий, посещение государственных учреждений культуры.В школах и детских садах введён режим дистанционного обучения, перевод на него детей осуществляется по решению родителей.

Во время школьных каникул, которые начинаются 23 марта, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция. Санитарная обработка также проводится в социальных учреждениях региона.Приняты меры по регулярной дезинфекции общественного и междугороднего транспорта, железнодорожного и автовокзалов.

Предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить особый режим труда работников, включая ежедневное измерение температуры сотрудников, обязательную дезинфекцию предметов и мебели, использование обеззараживателей воздуха. Организациям и гражданам рекомендовано отменить зарубежные поездки и командировки, а также организованные выезды групп детей за пределы региона.

Для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, открыта «горячая линия». Проводится лабораторное обследование всех людей, вернувшихся из зарубежных поездок в течение двух недель.

В регионе мобилизованы мощности медицинских организаций региона.Утверждён порядок госпитализации и алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

В учреждениях здравоохранения, а также на базе государственного предприятия «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый остаток лекарственных препаратов и средств гигиены.Проводится еженедельный мониторинг запаса необходимых медикаментов.

Правительством Тверской области принимаются меры по обеспечению устойчивости региональной экономики.Ведётся мониторинг цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети. Особое внимание уделяется ситуации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, субъектах туристического и гостиничного бизнеса.

Разрабатывается комплексный план поддержки малого и среднего предпринимательства в Тверской области. Организована «горячая линия» для сбора предложений от бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области