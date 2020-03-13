Волонтерами Конституции в Тверской области стали более 1400 человек

В Тверской области завершилась регистрация волонтеров Конституции. На сайте волонтерыконституции.рф зарегистрировались 1422 добровольцаВерхневолжья – совершеннолетние представители общественных объединений, вузов, организаций среднего профессиональногообразованиярегиона.

23 марта волонтерам будет направлено письмо на электронную почту с приглашением на онлайн-обучение, которое будет проходитьв течение пяти дней.С 6 апреля запланирована работа информационных точек.Для координации работы волонтеров Конституции в Тверской области организуют штаб.

22 апреля состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным Президентом России Владимиром Путиным. В подготовке и проведении Общественного голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сформирован по всей стране.

Глава государства предлагает внести в главный документ страны положение об обязательной индексации пенсии, норму о минимальном размере оплаты труда, которая должна быть приравнена к прожиточному минимуму, запрет на наличие иностранного гражданства (или вида на жительства) для всех высших государственных должностных чинов и другие.

Планируется, что в апреле в Твери будет организовано 20 волонтерских постов возле крупных торговых центров и вузов, в Городском саду, на улице Трехсвятской и других площадках города. Волонтеры будутрассказывать о том, зачем проводится Общественное голосование, где и как можно проголосовать, как могут отдать свой голос иногородние.

Активисты также будут работать в муниципалитетах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области