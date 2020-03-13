25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники и

ветераны отрасли культуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Выдающееся культурное наследие тверской земли – это достояние всей России, гордость Верхневолжья. В нем сочетаются тысячелетние самобытные традиции, мудрость нашего народа и достижения известных всему миру деятелей искусства.

Сегодня вы своим творчеством, значимыми проектами сохраняете и приумножаете культурное богатство России и Верхневолжья, передаете новым поколениям традиционные ценности, создаете условия для развития и реализации талантов земляков. Тверская область все чаще становится местом проведения крупных международных и всероссийских мероприятий, усиливает позиции одного из признанных культурных центров нашей страны.

Благодарю работников и ветеранов сферы культуры за мастерство, профессионализм и преданность делу, за талант и яркие эмоции, которые вы дарите нам, открывая мир прекрасного.

Желаю вам здоровья, счастья, радости, неисчерпаемого вдохновения и запаса сил для реализации новых творческих планов и проектов!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники

культуры!

От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры Конаковского района.

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению района приобщаться к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши будни. Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково

Д.И.Козырев.