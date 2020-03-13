В ЭТОЙ ШКОЛЕ УЧИЛИСЬ ГЕРОИ

В средней школе № 1 поселка Редкино открыли мемориальную доску в память о Денисе Стребине, воине, героически погибшем в составе 6-й роты ВДВ Псковской дивизии в Аргунском ущелье. В этом году исполняется 20 лет этому подвигу. Тогда 90 воинов-десантников вступили в бой со значительно превосходившим по численности отрядом боевиков Хаттаба.

На стене здания школы - мемориальные таблички с именами героев, которые здесь учились: это Герой Советского Союза Александр Шаталкин, Лидия Базанова, погибшая в борьбе за освобождение Белоруссии. И 13 марта к ним присоединился еще один герой, посмертно награжденный орденом Мужества, - Денис Стребин.

В мероприятии приняли участие руководители района и поселения, школьники, воины-интернационалисты, жители и одноклассник Дениса. С речами выступили глава района Олег Лобановский, директор МБОУ СОШ № 1 п. Редкино Наталья Косарева, одноклассник Дениса Дмитрий Соболев, председатель ТОО ВП организации «Память 6-й роты ВДВ» Николай Афонин и другие. Право открыть мемориальную доску в память Дениса Стребина было предоставлено Олегу Лобановскому и Николаю Афонину. Затем все участники памятного митинга возложили к доске цветы и венки.

Во второй части мероприятия прошел концерт с премьерой видеофильма о подвиге псковских десантников. Денис Стребин был направлен в Чечню в 2000 году. 29 февраля 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в которой служил Денис, наткнулась на группу боевиков. Завязался ожесточенный бой. Корректировщик младший сержант Стребин попал под шквальный огонь боевиков и получил ранение. Он не покинул поле боя и продолжал передавать в эфир координаты выявленных целей. В неравном бою 90 российских солдат, настоящих героев, уничтожили более 1500 боевиков. Из 90 человек в живых остались только 6.

Указом Президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 - посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно). Денис Сергеевич Стребин, гвардии младший сержант Псковской воздушно-десантной дивизии, был награжден орденом Мужества посмертно. В Конакове именем Дениса Стребина названы средняя школа № 1, в которой он учился, и улица в городском микрорайоне Зелёный бор. В прошлом году, при реконструкции комсомольского сквера, открыт памятник Денису Стребину.

Так же, как и все мальчишки и девчонки, которые почтили в этот день память своего земляка, Денис Стребин когда-то сидел за партой этой редкинской школы в начальных классах. Именно в этих стенах его принимали в пионеры. Окончил он Конаковскую среднюю школу № 1, которая теперь носит его имя, но и в родном посёлке Редкино, где родился десантник, чтят его память и помнят его подвиг.

Помимо Дениса Стребина, в 6-й роте служил и так же героически погиб еще один житель Верхневолжья - житель посёлка Мирный Оленинского района Сергей Козлов. В планах общественной организации «Память 6-й роты ВДВ» - установить памятник воинам-десантникам в Твери, а для тверских ребят организовать игру «Зарница» и провести реконструкцию того неравного боя, из которого наши российские солдаты вышли победителями.

«Нужно понимать, что ребята, десантники, погибшие на высоте 776,0 1 марта 2000 года, сражались не с чеченским народом. Против них стояли отлично подготовленные профессиональные наемники, боевики, которыми командовали не менее профессиональные полевые командиры Хаттаб и Басаев. 90 десантников смогли сдержать во много раз превосходившие их силы. Своим подвигом они, по сути, положили конец той войне», – рассказал собравшимся заместитель председателя Тверского регионального отделения МОО «Союз десантников» Алексей Виноградов.

Подготовил Максим МАЛАХОВ при участии ВГТРК Тверь

(Ирина Швагер).