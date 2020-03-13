МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ

16 марта состоялось совещание по вопросу предупреждения и распространения коронавируса в Тверской области. Совещание провёл глава региона.

Губернатор Игорь Руденя возглавил вновь созданную рабочую группу по проведению профилактики и недопущению распространению коронавируса.

Также в состав рабочей группы вошли руководители исполнительных органов государственной власти тверского региона, представители федеральных структур.

В регионе теперь будет вестись круглосуточный мониторинг ситуации в детских садах, школах, объектах спорта и культуры, организациях, где постоянно находятся люди.

На совещании Игорь Руденя отметил, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции вводится ограничение на проведение культмассовых и спортивных мероприятий, особенно тех, где участвуют иностранцы, которые прибыли из стран, где инфекция зарегистрирована.

«С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала», - добавил Игорь Руденя.

В муниципальных образованиях Тверской области детсадам и школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Пойдёт ребёнок в школу или детский сад - решать родителям. Дезинфекцию проведут во всех образовательных учреждениях в период школьных каникул – с 23 марта.

Президентом Владимиром Путиным подписано распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV). Создан Координационный совет при Правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции в России.

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области» и поручение об ограничении организации и проведения ряда мероприятий.

Рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием иностранцев из стран, где зарегистрирован новый коронавирус; организацию групповых деловых и турпоездок, культурного обмена и обучающих программ. Для жителей Тверской области, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работает «горячая линия».

По номеру 8-800-333-93-72 гражданам необходимо сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион.

Приказом регионального минздрава определена база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников.



ГЛАВНОЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ - ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА!

Уважаемые жители Конаковского района! Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Конаковском районе стабильная, сегодня я подписал постановление о введении дополнительных мер по защите от коронавируса. Мы делаем всё, чтобы свести риски к минимуму.

В Конаковском районе приостанавливается проведение всех культурных и спортивных мероприятий. О сроках проведения данных мероприятий будет сообщено дополнительно.

Мы вместе должны приложить все усилия к тому, чтобы ситуация в районе оставалась стабильной. Это возможно при соблюдении нескольких условий. Жители района должны неукоснительно выполнять все предписания главного санитарного врача. После поездок в страны с зарегистрированным коронавирусом необходимо сообщать медикам. При первой необходимости незамедлительно обращаться к врачам и соблюдать режим домашней изоляции. Особая ответственность лежит на работодателях, которым предстоит тщательно следить за здоровьем своих сотрудников.

Образовательная деятельность в районе ведется в обычном режиме. Решение о посещении детьми детских садов и школ должно приниматься родителями лично.

Предприятиям, занимающимся железнодорожными и автомобильными перевозками, организацией общественного питания, необходимо усилить режим текущей дезинфекции.

Кроме того, я прошу медиков с повышенным вниманием относиться к пожилым жителям района, особо подверженным заболеванию.

По всем вопросам о новой коронавирусной инфекции можно и нужно обращаться на «горячую линию» Минздрава по телефону 88003339372 или в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 88005554949.

Уважаемые жители Конаковского района! Не доверяйте непроверенной информации, не поддавайтесь панике.

Я призываю вас соблюдать простые и надёжные правила. Ограничивать контакты, проветривать помещения, мыть руки. Главное в борьбе с коронавирусом - личная гигиена! Давайте беречь своё здоровье и здоровье своих близких!

Глава Конаковского района О.В.Лобановский.

ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО КОРОНАВИРУСУ



В администрации Конаковского района под председательством главы района Олега Лобановского прошло расширенное заседание. На повестке дня - вопросы, связанные с информацией о коронавирусе и мерах по профилактике и предупреждению заболевания на территории района.

В работе совещания приняли участие заместители главы администрации района, главы и главы администраций поселений, главный врач Конаковской ЦРБ, начальник Роспотребнадзора, представители силовых структур, должностные лица, председатель Собрания депутатов Конаковского района.

«Тема, которая сегодня всех тревожит, - это коронавирус. Главная задача сегодняшнего совещания - оценить обстановку и принять меры, чтобы защитить жителей Конаковского района от проникновения коронавируса на территорию района, - отметил Олег Владимирович. - Мы должны защитить наш район от проникновения опасности». На сегодняшний день заболевших в муниципалитете нет. Комиссией принято решение по переносу всех культурно- массовых мероприятий начиная с 18 марта. О реализации образовательного процесса в районе участникам совещания доложила заместитель главы администрации района Аггюль Бородина.

Все образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, но решение ходить на занятия детям или нет, будут принимать родители. Образовательным организациям дано указание усилить контроль за состоянием детей и обслуживающего персонала, особое внимание уделить дизенфекции. Ситуация с коронавирусом в районе под контролем, со всеми приезжими из других стран гражданами и гражданами, у которых был контакт с больными людьми, работают медицинские службы.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Роман Семенов сообщил о противоэпивоэпидемических и профилактических мероприятиях, проводимых на территории Конаковского района- установлен порядок наблюдения за гражданами, прибывшими из стан с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В первую очередь, это самоизоляция на дому на две недели со дня возвращения в Россию. Лаборатория ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» в Твери берет пробы и в течение нескольких часов выявляет наличие или отсутствие вируса. Главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов отчитался о проводимой в районной больнице работе по профилактике ОРВИ и гриппа. Было отмечено, что заболевших в районе нет, граждане, прилетевшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, находятся дома на самоизоляции. Также главный врач ответил на вопросы. Не остались без внимания и вопросы усиления работы по иммунопрофилактике. Решением комиссии руководителям всех организаций и учреждений указано обеспечить систематическую дезинфекцию инвентаря и оборудования, даны рекомендации проветривать помещения не реже чем один раз в два часа. В самое ближайшее время в районе будет проведена информационная кампания по мерам профилактики и противодействия коронавирусу.

Соответствующие материалы будут опубликованы в электронных и печатных средствах массовой информации, социальных сетях. В памятках жителям рекомендуется сократить время пребывания в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с гражданами, которые имеют признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиханием или кашлем, соблюдать правила личной гигиены, в случае недомогания незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Мониторинг торговых точек и встречи с представителями торговых ритейлеров установил, что формирование товарных запасов на текущий месяц в торговых точках осуществляется с помощью программного обеспечения, на основании данных по продажам товаров за предыдущий месяц. Таким образом, если повышенного спроса, например, на гречку в предыдущем месяце не было, то ажиотаж в настоящий момент приведет к пустым полкам, так как повышенные поставки не были предусмотрены плановой системой.

Главам поселений необходимо контролировать миграцию населения, особое внимание уделить гражданам, прибывшим из иностранных государств.

САМОИЗОЛЯЦИЯ: ВЫБОР

ОТВЕТСТВЕННОГО ГРАЖДАНИНА

Одной из главных новостей последнюю неделю остаётся распространение в России коронавирусной инфекции. В регионах продолжают внедрять новые меры профилактики, особое внимание уделяют людям, которые приезжают из других стран.

12 марта на просторах интернета появилась информация о жительнице города Конаково, которая прилетела из Италии и добровольно самоизолировалась дома. 14 марта к сознательной гражданке приехали медики и специалисты Роспотребнадзора, провели первичный осмотр и взяли все необходимые анализы. Биоматериал доставили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области для проведения лабораторных исследований».

По официальным данным, в Конаковском районе на сегодняшний день 4 человека находятся на самоизоляции. Одна из них – жительница города Конаково Виктория. Последний год она проживает в Южной Корее, но по семейным обстоятельствам вынуждена была приехать на малую родину. Журналистам «Зари» она подробно рассказала о всех процедурах, которые были пройдены, чтобы попасть в Россию.

«В самолете все летели в масках, стюарды тоже были в масках и перчатках. Ближе к Москве пассажирам раздали анкеты, которые мы заполнили для сотрудников здравоохранения. По прилёту нас долго держали в самолете, пока всех не проверили тепловизором. После паспортного контроля ты сразу попадаешь в очередь на сдачу анализов - проверяют анкету, заполненную в самолете, берут мазки и только после этого отпускают. Все это делают сотрудники, одетые в специальные костюмы.

Через день после приезда домой ко мне приехали сотрудники Конаковской ЦРБ, записали данные паспорта, полиса, измерили температуру, посмотрели горло, порекомендовали соблюдать правила гигиены и полоскать горло (лишним не будет). В этот же день сотрудник Роспотребнадзора приехал с официальным постановлением о домашнем карантине (самоизоляции), который я подписала. Сказали и родителям тоже оставаться дома, чтоб друзья и знакомые привозили что-то по необходимости и передавали без личного контакта. Конечно, сидеть дома две недели - это просто сложно ежедневно, но видя панику в других странах, мы добросовестно посидим дома! Ко мне будут периодически приезжать - до конца карантина ещё два раза возьмут анализы».

Виктория отметила, что была потрясена оперативностью медиков в Конакове, даже не ожидала, что подход будет таким внимательным и строгим. К сложившейся ситуации она относится с пониманием и надеется, что правильно будут относиться и окружающие. Ведь самоизоляция – это не признак болезни, а здравый смысл! Коронавирус на сегодняшний день не был выявлен ни у одного самоизолированного жителя Конаковского района. Надо отметить, что если при пересечении границы РФ гражданину не выдано постановление Роспотребнадзора о самоизоляции, а он решил самоизолироваться самостоятельно, вопрос оплаты больничного листа надо обсуждать с его работодателем.

Беседовала по телефону Анна Рихмайер.

Администрация Конаковского района обращается к жителям Конаковского района с просьбой, если будет известна информация о людях, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и не ушедших на самоизоляцию, сообщать по телефонам 4977, 898063000152.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БОЛЕЗНИ

Новая коронавирусная инфекция передается от больного к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет - в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением), не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!

Памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекцию можно прочитать на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Тверской области, пройдя по ссылке 69.rospotrebnadzor.ru и на сайте министерства здравоохранения Тверской области по ссылке минздрав.тверскаяобласть.рф

Подготовила Ирина Третьякова