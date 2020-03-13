НАГРАДЫ КОММУНАЛЬЩИКАМ

В прошлую пятницу, в канун Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался в стране 15 марта, в актовом зале администрации Конаковского района состоялось награждение лучших работников сферы ЖКХ Почетными грамотами и письменными благодарностями главы Конаковского района. Награждение проводили глава Конаковского района Олег Лобановский и заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйства Наталья Малахова.

За многолетний добросовестный и высокопрофессиональный труд и в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального комплекса Почетной грамотой главы Конаковского района награждены: Марина Михайловна Атюнина, бухгалтер-кассир ООО УК «Жилищные услуги»; Антонина Ивановна Вязовская, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ООО УК «Завидово дом»; Татьяна Николаевна Колошина, специалист по охране труда МУП ЖКХ «Завидово»; Виктор Иванович Жилкин, слесарь-сантехник МУП ЖКХ «Завидово»; Ольга Николаевна Пономарева, специалист по охране труда МУП «КХ Изоплит»; Зоя Ивановна Антонова, оператор котельной МУП «КХ Изоплит»; Юрий Львович Архангельский, мастер-сантехник ООО «Завидово Гольф»; Владимир Васильевич Шмелев, начальник водопроводного участка МУП «Водное хозяйство» г. Конаково.

За многолетний добросовестный и высокопрофессиональный труд и в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального комплекса благодарность главы Конаковского района объявлена Марине Анатольевне Гавриловой, индивидуальному предпринимателю; Роману Борисовичу Марчуку, оператору котельной ООО «ТЭСКО»; Галине Михайловне Филипповой, оператору очистных сооружений ООО «ТЭСКО»; Юлии Игоревне Борецкой, генеральному директору ООО «Завидово Лизинг»; Александру Васильевичу Каратаеву, сантехнику ООО «Завидово Гольф»; Екатерине Николаевне Итальянцевой, бригадиру ООО «Завидово Гольф»; Алевтине Николаевне Семеновой, главному бухгалтеру ООО УК «Завидово Дом»; Алёне Викторовне Раззуваевой, экономисту МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье»; Вере Александровне Магницкой, начальнику планово-экономического отдела ОАО «ЖКХ Редкино»; Игорю Николаевичу Хвалову, начальнику электроучастка ОАО «ЖКХ Редкино»; Галине Ивановне Рыжовой, оператору на отстойниках участка № 1 МУП «КХ Изоплит»; Наталье Евгеньевне Рыбаковой, оператору на отстойниках участка № 1 МУП «КХ Изоплит»; Михаилу Владимировичу Лунёву, главному инженеру ООО «УК ЖКХ «Управдом» г. Конаково; Елене Викторовне Кулешовой, главному бухгалтеру ООО «Жилкомсервис г. Конаково»; Вячеславу Вячеславовичу Наумову, слесарю-сантехнику сантехнического участка ООО «Жилкомсервис г. Конаково»; Роману Владимировичу Савкину, кровельщику ремонтной группы ООО «ЖЭК Энергетик г. Конаково»; Ольге Ильиничне Кузнецовой, рабочему по комплексной уборке и содержанию помещений участка по обслуживанию жилья ООО «ЖЭК Энергетик г. Конаково»; Ирине Ивановне Бычковой, главному экономисту МУП «Водное хозяйство» г. Конаково; Андрею Сергеевичу Меховникову, электромонтеру ООО «УК ЖКХ «Управдом» г. Конаково; Елене Ивановне Башиловой, уборщику производственных и служебных помещений ООО «УК ЖКХ «Управдом» г. Конаково; Василию Александровичу Ланину, слесарю-сантехнику сантехнического участка ООО «Жилкомсервис г. Конаково»; Алексею Владимировичу Кириллову, слесарю-сантехнику сантехнического участка ООО «Жилкомсервис г. Конаково»; Любови Степановне Репиной, рабочему по комплексной уборке и содержанию помещений участка по обслуживанию жилья ООО «ЖЭК Энергетик г. Конаково»; Любови Васильевне Федосовой, рабочему по комплексной уборке и содержанию помещений участка по обслуживанию жилья ООО «ЖЭК Энергетик г. Конаково»; Андрею Анатольевичу Багину, электромонтеру МУП «Водное хозяйство» г. Конаково; Сергею Валентиновичу Рыбалкину, слесарю-ремонтнику очистных сооружений МУП «Водное хозяйство» г. Конаково; Ольге Петровне Дементьевой, лаборанту механического анализа МУП «Водное хозяйство» г. Конаково; Сергею Александровичу Явтушенко, мастеру технического обслуживания ООО «ТЭСКО»; Александру Михайловичу Зудину, слесарю-сантехнику УК ООО «Инком-Партнер»; Виталию Борисовичу Гусеву, слесарю-сантехнику УК ООО «Инком-Партнер» и Алексею Николаевичу Баринову, рабочему по благоустройству МУП ЖКХ «Вахонино».