С ЮБИЛЕЕМ, БАТЮШКА!



В субботу, 21 марта, свой 85-летний юбилей отмечает протоиерей Алексий Злобин, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Городне-на-Волге.

Трудно представить более известного в Конаковском районе священника, чем отец Алексий (не в обиду другим уважаемым настоятелям храмов будь сказано). В 1993 году, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, он находился в осажденном президентскими войсками Белом доме. Тогда, будучи в центре мятежа народных избранников, он не покинул «Белый дом», но смог обустроить там церковь, молился, крестил, причащал. «Во время штурма люди без конца шли причащаться», – вспоминает то критическое для судьбы Родины время отец Алексий. Так проявились гражданский долг и самосознание этого смелого, удивительно доброго и все понимающего человека…

Алексей Андреевич родился в 1935 году в городе Новокузнецке Кемеровской области. В 1953 году поступил в Московскую духовную семинарию. Через три года принял сан священника и был назначен настоятелем церкви Архангела Михаила в село Красное Торжокского района Калининской области, где прослужил 20 лет. В 1974 году переведен в село Городня Конаковского района настоятелем в храм Рождества Богородицы, который является уникальным памятником тверского зодчества рубежа XIV – XV веков. Более десяти лет отец Алексий Андреевич посвятил реставрации церкви, которая была на грани разрушения. В результате здание приведено в образцовое состояние.

В 1990 году А.А.Злобин был избран депутатом Верховного Совета РСФСР от Конаковского и Калининского районов. Доцент кафедры теологии ТвГУ. В 2001 году благодаря усилиям Алексея Андреевича в Городне построено здание православной гимназии. С тех пор А.А.Злобин является ее бессменным директором и духовным наставником.

За заслуги перед Отечеством и Верхневолжьем, большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций Алексей Андреевич Злобин удостоен следующих наград: ордена Почета (2000 г.), нагрудного знака губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области» (2008 г.), знака губернатора Тверской области «Во благо земли тверской» (2010 г.). Имеет целый ряд наград Русской Православной Церкви, среди них – орден РПЦ во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира II и III степеней (1990, 1980 г.), орден РПЦ Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2005, 1985 г.), орден РПЦ во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира II степени (1990 г.), орден Русской Православной Церкви Святителя Макария, Митрополита Московского III степени «За духовное просвещение» (2010 г.), Великого князя Владимира II степени (1990 г.), орден Русской Православной Церкви Святителя Макария, Митрополита Московского III степени «За духовное просвещение» (2010 г.) и др.

Под его руководством Городенская православная гимназия ведет большую работу по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, укреплению его физического здоровья. Результатом этой работы стали золотые и серебряные медали выпускников учреждения, награды педагогов гимназии, которые не раз становились призерами регионального этапа педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя». При гимназии создан попечительский совет, который возглавляет Сергей Степашин, с которым Алексей Андреевич дружит с тех самых лет…

И во всех начинаниях Алексея Андреевича поддерживает супруга Любовь Ильинична. В прошлом году семья отметила изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни в горе и в радости. Супруги воспитали 6 детей, у них 12 внуков и 8 правнуков.

Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям и желаем Алексею Андреевичу Злобину бодрости, долгих лет жизни, огромного числа верующих, чтобы приход его всегда был полон и божия благодать нисходила на Городенский храм и его окрестности. С юбилеем вас, отец Алексий!

ОПОРА РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА



В среду свое шестидесятилетие отмечает генеральный директор группы компании «АгроПром комплектация» Сергей Новиков.

Сергей Анатольевич Новиков родился 25 марта 1960 года в Целиноградской области Казахской ССР. После окончания Боровского сельскохозяйственного техникума трудился водителем автоколонны, мастером-наладчиком тракторов производственного объединения «Госкомсельхозтехника», заведующим гаражом республиканского предприятия «Сельхозэнерго», ведущим инженером и начальником отдела снабжения агропромышленного комбината «Боровое». В 1988-1989 гг. – председатель Государственного производственного кооператива «Меркурий». В 1989 году избран трудовым коллективом генеральным директором Межхозяйственного арендного предприятия «АгроПромкомплектация», которое в 1996 году приобрело юридический статус ООО «АгроПромкомплектация» – управляющей компании вертикально интегрированной Группы компаний. Под руководством С.А.Новикова создана и успешно развивается Группа компаний «АгроПромкомплектация» – крупнейшее современное агропромышленное объединение страны замкнутого цикла. Предприятие производит молочную и мясную продукцию.

Наверное, сложно преувеличить весь тот объем деятельности, который сделан этим человеком на территории Конаковского района. Эта деятельность преобразила Дмитрогорское сельское поселение, вывела район в лидеры агропромышленного комплекса региона, дала работу сотням семей здесь и тысячам - по всей России. Сегодня деятельность десятков предприятий «АгроПромкомплектации» распространяется на Московскую, Тверскую и Курскую области, но именно Конаковский район стал той стартовой площадкой, на которой из сравнительно небольшого завода с фермой, которая была построена на останках бывшего совхоза, в считанные годы предприятие развилось в вертикально интегрированный агрохолдинг, который входит в пятерку крупнейших производителей свинины в России, а брэнд «Дмитрогорский продукт» стал визитной карточкой нашего района и символом качества молочных и мясных продуктов. Стоит отметить, что еще задолго до программ переселения соотечественников многие и многие семьи, проживавшие в Казахстане, благодаря неутомимой деятельности Сергея Новикова с единомышленниками, нашли свою вторую родину в наших краях. «Казахстанский характер» стал символом надежности и уверенности. Что греха таить - где от трудностей пасовали местные, «казахстанские русские» не рассуждая брались за дело. И дело их отблагодарило…

В июле 2016 года «Агрофирму Дмитрова Гора» посетил Президент России Владимир Путин. Ни для кого не секрет, что первое лицо страны посещает только те места, где находятся точки роста и где, действительно, развивается то, на что может опереться страна. Продовольственная безопасность страны из-за западных санкций в то время (да и сейчас) стала особенно актуальна. И Владимир Владимирович не зря приехал к Сергею Анатольевичу. Он приехал, чтобы убедиться, что именно такие хозяйства, как «Дмитрова Гора», являются опорой российской экономики и российского сельского хозяйства.

А два года назад детище С.А.Новикова – ГК «АгроПромкомплектация» отметила свое тридцатилетие. В российских реалиях тридцать лет для бизнеса – это немалый срок. Начиналось все еще в перестроечное время, и, получив развитие в самом начале 21 века, дело Сергея Новикова уже многократно доказало свою состоятельность.

И сегодня, глядя с высоты прожитых лет на размах этого дела, понимаешь, что жизнь этого человека многократно удалась и его побед и достижений хватило бы не на один десяток «успешных бизнесменов». Но он – Новиков, и он один такой.

С юбилеем вас, Сергей Анатольевич! Спасибо вам за ваш труд, за ваш ум и деловую хватку, за умение предугадывать успех и привлекать на свою сторону удачу! И еще спасибо за то, что через призму своего бизнеса вы всегда видели главное - людей. Ради которых все это и делалось.

Не останавливаться на достигнутом



Пятидесятилетие для мужчины - рубеж, который позволяет подвести промежуточные итоги, но главное, это возраст, когда возникает необходимость ставить новые цели и стремиться к их достижению. Именно так считает Владимир Тютин, который 14 марта отметил свой юбилей.

Родился Владимир в деревне Марьино. Первоначально с красным дипломом закончил ПУ-19, что и послужило базой, где он выучил все, что должен знать и уметь хороший повар. В Тверском техникуме советской торговли продолжил образование, где получил знания по экономике, ведь шеф-повар – это не только повар, который вкусно готовит, это грамотный руководитель и экономист. Молодой специалист поступил на работу в ГлавУПДК. Сначала поваром, потом 13 лет отработал завпроизводством. В 2004 году начал строить собственный бизнес. Через два года, в 2006-м, «Домокафе» открылось. На вопрос, что для него в работе самое главное, Владимир отвечает, что на первом месте для него всегда было и остаётся качество. Такое отношение к делу и у своих подчиненных воспитывает. Руководитель он требовательный: спросить может по всей строгости. Но и похвалит, если человек этого заслужил. Сотрудников в «Домокафе» работает немало - 50 человек, к каждому нужен индивидуальный подход: одного выслушать, другого подбодрить. И сегодня можно с уверенностью сказать, что коллектив сложился дружный, как одна семья. На достигнутом Владимир Викторович не останавливается, учится в своей профессии постоянно, непрерывно, часто путешествует и получает какие-то новые гастрономические уроки.

«Моя профессия – это дело, которым занимаюсь по призванию, я всегда чувствовал, что непростое поварское дело – мое. Я нашел себя в своей профессии», - убежден он. Помимо работы, у Владимира Тютина есть хобби - он коллекционирует изделия Конаковского фаянсового завода. В его планах открыть зал, где будут выставлены все экспонаты.