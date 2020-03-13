2020 ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ

От центра в стороне стояла наша школа….

(юбилею Селиховской средней школы посвящается)

«ЭТО ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

БЕСПОКОЙНО ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ…»

(Учителям и выпускникам военных лет).

(Начало в №№ 5, 6, 7, 8).



В состав Марьинской семилетней школы в 1931-32 учебном году входили 13 деревень: Марьино, Филимоново, Чублово, Заречье, Селихово, Дубровки, Сорокопенино, Поречье, Кривец, Горбасьево, Полушкино, Сажино, Шумново. До 1935 года наполняемость классов составляла 20 - 25 человек.

До 1941 года в школе работали 14 учителей, половина из них - мужчины. Да и, в общем-то, учительство было бы, наверное, непосильной ношей на женских плечах. В 30-е годы во времена строительства счастливого будущего учителям самим приходилось плотничать, бесконечно ремонтируя старенькое деревянное здание школы, заготавливать дрова, топить печи, строить перегородки в классах и разбирать их, превращая классы в актовый зал для проведения мероприятий.

В 1934 году завучем и учителем истории и географии был назначен студент-заочник 3 курса Калининского учительского института Дмитрий Федорович Вишняков. С 1937 года Дмитрий Федорович становится директором семилетней Марьинской школы. Красивый, интеллигентный, он требовал дисциплинированности и от учителей, и от учеников. От детей требовал уважения к старшим, к чужому и своему труду, добросовестности при исполнении обязанностей, прилежания в учебе. При этом он никогда не повышал голоса и говорил с детьми как-то по-особенному, по-отечески. По словам учителей, он был из числа редких прямолинейных людей, никогда не крививших душой, честный и справедливый. В школе порядок царил во всем. Его любили и уважали все.

Приближалось начало Великой Отечественной войны. В декабре 1939 года Вишняков Дмитрий Федорович был призван в армию, а с началом войны отправлен на фронт. После войны служил на Дальнем Востоке политработником в одной из воинских частей. Демобилизовался из армии в 1955 году. Тогда же был принят на должность заведующим парткабинетом в Конаковский РК КПСС, а в 1957 году избран заведующим отделом пропаганды. В 1959 году согласно решению ЦК КПСС в колхозах и совхозах учреждаются должности освобожденных секретарей парторганизаций, и Вишняков направляется на эту должность в колхоз «Большевик» (предшественник совхоза «Конаковский»).

В 1961 году начинает работать по совместительству в Марьинской школе учителем истории, а с октября 1962 года вновь становится директором Марьинской школы. По-прежнему дисциплина во всем, требовательность к себе и окружающим на первом месте. При этом любил пошутить, общение с ним в неформальной обстановке, по словам коллег-учителей, доставляло удовольствие.

В 60-е годы школа по-прежнему размещается в небольшом деревянном здании. Занятия проводятся в две смены. Дмитрий Федорович мечтает о строительстве новой школы. В 1963 году Конаковский район влился в Калининский. Дмитрий Федорович пишет ходатайство о строительстве типовой школы, и в 1964 году Министерство просвещения РСФСР дает согласие на финансирование строительства. В школе обсуждают долгожданную новость, строят планы…

Но в 1965 году из Калининского района школы были переданы в состав вновь образовавшегося Конаковского района, и мечтам, увы, не суждено было сбыться. В 1965 году в связи с образованием на базе колхоза «Большевик» совхоза «Конаковский» был разработан четырехлетний план строительства центральной усадьбы. В план было включено и строительство типовой школы, однако строительство из года в год откладывалось. Дмитрий Федорович не терял надежды. Началась бесконечная переписка с вышестоящими органами.

В 1973 году Калининским областным Советом депутатов трудящихся установлено начало строительства и ввод в эксплуатацию в 1975 году типовой школы в селе Селихово – центральной усадьбе совхоза «Конаковский».

1 сентября 1975 года новая двухэтажная школа распахнула свои двери для маленьких новоселов. Но директором новой школы стал уже Петр Иванович Кучеренко. Дмитрий Федорович ушел на заслуженный отдых, оставив новой школе сплоченный, высокопрофессиональный коллектив – золотой фонд педагогов, как сказала об учителях одна из выпускниц 60-х годов Любовь Васильевна Кудрявцева.

Много лет назад, копаясь в школьном архиве, я наткнулась на старенькую общую тетрадь, исписанную мелким ровным почерком. Это был дневник ветерана войны, бывшего директора Марьинской школы Виктора Федоровича Вишнякова. На обложке написано: «История развития Марьинской восьмилетней школы». Он оставил нам имена тех, чьи судьбы тесно переплелись с историей школы, и мы так благодарны ему за это.

Любовь СМЫСЛОВА,

директор МБОУ СОШ

с. Селихово.

Былое...

КАРАЧАРОВСКИЕ КОБАЛЬТОВЫЕ БАБОЧКИ



Хочу вспомнить, как в августе ко мне на день рождения приезжали, как и раньше, мои дети. В последний раз решили мы побывать на нашей великой реке, сказать ей: «Здравствуй, Волга». Я в свои 88 лет дальше дома без палочки не хожу. С причала рыбхоза мы фотографировали окрестности, любовались красотами, нашей ГРЭС, карачаровскими далями, островами.

И я стала вспоминать. Когда-то в советское время, еще в 60-е, когда мои сыновья были в лагере «Волга», я работала на ЗиК, и меня освобождали на лето вести кружок рисунка и лепки из фаянсовых и шамотных масс, а потом наше творчество выставлялось в лагере в родительский день и в центральной проходной фаянсового завода. С рождением моих сыновей меня всегда выбирали в родительский комитет: в яслях, детском саду, школе. В 1971 году я после смерти сына ушла из подростковой комиссии завода.

И недавно я по слухам узнала, что в Карачарове цела работа Анатолия Камардина и Ильи Куприянова. И это при том, что разрушен, растащен фаянсовый завод, остался один «грызенный» главный кузнецовский корпус. Нет музея фаянсового завода, нет экспонатов 19 - 20 веков.

А я с советских времен не была в Карачарове. И вот мы едем. Говорю своим, чтобы поворачивали обратно, мол, мы не туда едем, смотрите: красивые дворцы красного и белого цвета, красивые решетки, написано: «Ольгино». А оказалось, что едем правильно!

День был жаркий. Свободно вошли в большой павильон в Карачарове, где пьют глубинную воду разных рассолов. Огромные большие окна, разноцветное множество фиалок (они очень хорошо растут, когда чувствуют доброе отношение людей). Бювет (кажется, так называется место, где пьют полезную воду из источника) до сих пор выглядит очень художественно. В два ряда колонны из шамотных масс, вручную вылеплены и расписаны, причем, расписаны только кобальтом. Мои девчонки бегают от одного столба к другому, ищут руку отца, мужа, спорят. Боже! Это рукотворное чудо спасено карачаровцами. Спасибо и низкий поклон им!

Расписывали их Анатолий Камардин и мой сын Илья Куприянов. Анатолий постарше на семь лет, имел большой опыт работы в разных мастерских. Видим роспись, словно колышущиеся ветви кустов, растений, порхающие бабочки, стрекозы, рябь воды, маленькие рыбешки, большие кувшинки, чертополох. Все наше, родное. Часть их можно было видеть на расписанных блюдах обоих авторов. Работали они здесь в павильоне, благо хорошо кормили, на полу спали прямо на тюфяках, так как было лето. Я изредка приходила, приносила букеты редиса (Илья там лечил зубы). «Конфисковала» у них там кусок ткани матрасной в полоску, сшила себе костюмчик с отделкой, это был уже 1990 год, и тканей тогда был дефицит.

Анатолий и Илья часто работали вместе на заводском чердаке, который был над художественной лабораторией. На практику к нам на завод тогда приезжали студенты из художественных училищ и академий: Петербургской и Тбилисской. Для студентов был сделан специальный вагон, который они прозвали «Бронепоезд».

Летом на чердаке душно, окон не было, пыль, уборщиц не было. Зимой - вода замерзала. Место рабочее обустраивали сами, к ним часто приходила посмотреть работы молодежь: поглазеть, покурить. Он был очень аккуратный: все у него было разложено по полочкам и пакетикам да пузырькам. Обустраиваясь, он привез из дома электрический чайник и большой заварочный.

Раз прихожу, смотрю, а потрепанный дома половичок здесь лежит, из лоскутиков сшитый, с поясиками по бокам. Такой еще на кухню или в ванную стелили. Анатолий сам трудоголик, и его рабочий опыт сказывался во всем. Он работал в это время в лоскутной технике. У него имелся опыт работы, добиваясь своих нюансов в массе и росписи, что только не пробовали. Обжигали изделия или в туннельной печи или печах и 7-м горне. Художники 7-й горн любили, уникальные изделия для завода обжигали только в нем. Изделия выходили из обжига в разное время суток. Обжигали по нескольку раз, чтобы добиться нюансов в палитре красок. Брак они разбивали, а я плакала: мне было жалко их труд.

Часто Анатолий ночевал у нас дома, спал на раскладушке. Зимой, раздетый, выбегал на снег, вытаскивая за собой и Илью. Он говорил: в пятке есть дырочка, через нее связь между небом и землей, как учил целитель Порфирий Иванов, который тоже ходил босиком по снегу.

Что же связывало этих двух талантливых художников?

Оба они родились в г. Конаково, где и прошло их детство. Анатолий родился в 1950 году, Илья - в 1957. Закончили Абрамцевское художественное училище, у обоих по двое детей, исполнили оба свою творческую мечту, каждый занимался и занимается любимым делом, построили себе по дому-мастерской. Анатолий приобрел себе брошенную водонапорную башню в Твери, Илья – бывшую котельную. Оба члены Союза художников РФ, а Анатолий еще и заслуженный художник. Он достиг очень многого: скульптуры, рельефы, панно, вазы, камины, фонтаны, каскады, оформление интерьеров, дизайн и изготовление сувениров.

В письме Анатолия от 3 апреля 2009 года Елене Алексеевне Куприяновой (то есть, мне), он пишет:

«...Мне ценны ваши воспоминания. У меня есть давнее желание написать статью о художниках–прикладниках, в частности о керамистах-конаковцах, что мне очень близко, смолоду на собраниях Союза художников в Твери я всегда слышал: «вот мы живописцы, мы – самые-самые». Но на крупных выставках я их никогда не видел, а видел своих собратьев-керамистов, стекольщиков. Чем и славился Тверской союз художников за пределами Твери. В настоящее время мало кто делает вещи для души ради чистого творчества, дорогое это стало удовольствие.., моя дочь Поля всегда переживает, когда я продаю свои вещи».

Илья младше на 7 лет Анатолия, но он учился у него, в чем-то копировал его. Его мастерская из водонапорной башни - достопримечательность Твери. А Илья построил дом-мастерскую, которая стала достопримечательностью города Звенигорода. Жена Ильи также занимается керамикой, и дочери занимаются творческой работой. Работы Ильи Куприянова можно увидеть в музеях страны, частных коллекциях, храме Петра и Павла в г. Москве. Он изготавливает все, что мог сделать Анатолий, принимает участие в выставках керамистов России. В настоящее время он готовится к большой выставке. У него в мастерской построены печи для обжига, он керамист в третьем поколении и очень хорошо помнит совместную работу с Анатолием.

А Анатолию Камардину в 2020 году исполнилось бы 70 лет, и о нем надо писать и говорить отдельно. В нем жила неиссякаемая жажда работы, самозабвенная преданность своему делу, что определяло весь смысл его жизни. В 2012 году художнику сообщили, что ему присуждают Серебряную медаль Российской академии художеств. Получить он ее не успел. Медаль была утверждена Екатериной Великой. Рядом с изображением Бога отчеканено одно слово - ДОСТОЙНОМУ! Вот на какие воспоминания меня навели «кобальтовые бабочки» на колоннах в Карачарове.

Е. КУПРИЯНОВА,

старожил г. Конаково.