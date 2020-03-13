В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ДУЛ ТЁПЛЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

Во Дворце культуры «Современник» состоялся традиционный фестиваль «Магия Востока». Проходит он на территории Конаковского района с 2007 года, а его идейным вдохновителем стала талантливый хорео-граф Елена Жугару. И если сначала это были небольшие встречи в гостиной ДК, то теперь фестиваль известен далеко за пределами области и поистине стал достоин большой сцены.

Первая часть концертной программы была посвящена значимому событию - юбилею шоу-группы восточного танца «Эльби», который блистает на конаковской сцене уже 15 лет! Свои лучшие номера, а также новинки зрителям подарили воспитанницы Елены Валентиновны всех возрастов: детский коллектив «Ясмина», девичий коллектив «Эльби» и женская группа «Бархат».

Одним из благодарных зрителей в этот день стала заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина. Она поздравила коллектив и вручила благодарственное письмо от имени главы Конаковского района Олега Лобановского.

- Благодарю за то, что в наших обычных буднях мы можем увидеть яркие необычные наряды и услышать фантастическую музыку, создающую магию Востока. Я не перестаю восхищаться тем, что коллективам каждый год удаётся найти что-то новое, поразить своими номерами. С нетерпением буду ждать новых концертных программ, – отметила Аггюль Бородина

Такой талантливый хореограф, как Елена Жугару, стал настоящим подарком для районного Дворца культуры. Об этом рассказала директор ДК «Современник» Наталья Сергеева:

- Мне очень приятно, что этот коллектив работает на нашей сцене. Я очень рада знакомству не только с Леной, но и всей её семьёй. Это удивительная семья Жугару! Отец Лены, её мама и дочка - они все в «Современнике», я их искренне люблю и считаю, что нашему городу и нашему дворцу очень с ними повезло!

Не поскупились на добрые слова и танцовщицы, которые каждую неделю кто с работы, кто с учёбы на крыльях летят на занятия к хореографу. Отмечают, что восточные танцы дарят им глоток чистого воздуха, наполненного высоким искусством.

Вторая часть концертной программы была посвящена именно открытому фестивалю «Магия Востока». В этом году в Конаково приехали коллективы из Вышнего Волочка, Твери, Дубны, Кимр, Старицы и Москвы. По традиции Елена Жугару всегда готовит для гостей фестиваля особенный подарок, который помогает ещё глубже прочувствовать восточное искусство. В этом году приглашённым гостем стала Карина Мартиросян из Москвы, которая виртуозно играет на музыкальном инструменте дарбука.

Концерт получился насыщенным, интересным, завораживал зрителя костюмами и музыкой. Коллективы едут на конаковскую землю с удовольствием, готовятся к этому ежегодному событию с большим энтузиазмом, и не зря – зритель всегда желанно принимает «Магию Востока», очарованный тёплый атмосферой в холодный мартовский день.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото автора.