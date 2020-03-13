ПОД ЧИСЛОМ «ПИ»

прошла очередная встреча клуба любителей чайной культуры «Чай и Арт» в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке.

В субботу, 14 марта в мире отмечался необычный праздник - День числа «пи». Как известно из школьного курса математики, данное число - неизменное и означает соотношение длины окружности с ее радиусом. Округленно оно равно 3,14. Присутствовавшим было предложено не только освежить полученную в детстве информацию, но и прослушать познавательную лекцию о том, откуда взялся такой праздник, кто его придумал и зачем.

Так, гости встречи узнали, что впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14...

Ученые и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-математическими и кулинарными мероприятиями. Кулинария здесь приходится как раз очень кстати - обычно выпекаются большие круглые торты, и вся команда рассаживается вокруг «магического» круга, как правило, с нарисованным «пи» в центре, угощаясь и рассуждая об относительности этого необычного числа.

Любители чайной культуры решили связать День числа «пи» с китайским чаем пуэр. Как известно, самой распространенной формой выпуска этого чая является прессованный «блин», как правило, весом в 357 граммов. Так что некоторая связь между 3,14 и 0,357 кг имеется, да и вычислить как вес, так и число «пи», можно по одному и тому же чайному блину, парочка из которых и была распробована тут же. Дегустировали два вида пуэра: шу и шен. Помимо пуэров, опробованы и более распространенные чаи - черные и зеленые и даже легендарный «Большой красный халат - Да хун пао, причем сильной прожарки.

Разумеется, как всегда, лекция в формате чайного клуба не обошлась без викторины. Гостям предлагалось вспомнить как можно больше слов, в которых встречается слог «пи». Помимо этого, предлагалось вспомнить и то, имя какого известного физика связано с данным числом. Выяснилось, что великий Альберт Эйнштейн родился 14 марта, что также имеет отношение к празднику.

Так или иначе, но занимательной нумерологией под чаек члены клуба занимались не менее трех часов. За свои удачные ответы они получали от сотрудников библиотеки небольшие гостинцы. Встреча клуба закончилась очень позитивно и с ярким желанием ее участников собираться под хороший чай и далее, причем, предлагались даже тематики этих встреч. Библиотекари обещали все эти темы обдумать, и под флагом чего пройдет следующая встреча - пока обсуждается. Главное - чая под это дело всегда хватит, сколько бы ни пришло в «Чай и Арт» желающих с пользой провести свой досуг.

Кирилл НОВИКОВ.