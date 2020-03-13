«ВЗГЛЯД» ЮНЫХ - САМЫЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ

В выставочном зале библиотеки открылась выставка художественного отделения Конаковской детской школы искусств под названием «Взгляд».

На открытии выставки с приветственным словом выступила заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, которая отметила важную роль художественного отделения ДШИ в формировании чувства прекрасного у подрастающего поколения и в дальнейшей профессиональной ориентации подростков. «Кем бы ни стали эти девочки и мальчики, они обязательно вырастут достойными членами нашего общества: добрыми, чуткими и нестандартно мыслящими», - отметила она.

Также поздравила своих подопечных с новой выставкой и директор Конаковской ДШИ Татьяна Семенова. С музыкальными подарками юным художникам и их педагогам выступили юные артисты детского театра «Теремок» районного ДК «Современник» режиссера Ольги Бардаковой и экс-директор школы искусств замечательный баянист Валерий Иванычев.

Художественное отделение Конаковской детской школы искусств существует с 1976 года, - рассказывает заведующая отделением Ирина Петрова. - И нам уже почти 45 лет. У его истоков стояли талантливые педагоги Надежда Александровна и Владимир Павлович Селицкие. Шло время, росло число воспитанников. Сегодня в отделении обучаются около 180 детей, среди которых участники региональных, всероссийских и международных выставок. Многие воспитанники занимаются в школе не только изобразительным искусством, но и музыкой.

Не все после окончания художественной школы становятся художниками. И это далеко не главная цель. Ведь занятия живописью делают человека наблюдательнее, внимательнее, учат подмечать нюансы. А еще прививают вкус, чувство стиля, вырабатывают творческое отношение к любой сфере деятельности. Это обязательно пригодится в жизни.

На занятиях педагоги, помимо формирования профессиональных навыков, приобщают детей к миру искусства, рассказывая им о художниках, об особенностях того или иного художественного течения и т.д. На уроках идет общение, взаимодействие: дети любопытны и хорошо усваивают информацию, если она преподносится в непринужденной и интересной форме. И это, безусловно, делает их кругозор шире, а духовный мир – богаче.

Всего на стенах выставочного зала представлено более ста работ воспитанников «Художки», как по-домашнему называют свой второй дом сами юные художники. Подавляющее большинство их - это девочки, мальчишек мало, хотя, по утверждению некоторых педагогов, если уж среди преимущественно женского коллектива и заводится парень, то из него часто получается довольно яркий и неординарный художник. Видимо, преобладание прекрасного пола стимулирует проявления таланта.

Пришедшие на выставку отметили, что уровень работ высок, а впечатления от выставки очень позитивные. Дети пишут не просто портреты, не просто пейзажи и натюрморты. Они выражают свою любовь, свой восторг, они выплескивают на холсты и бумагу радость своих открытий, свое отношение к миру. Что бы ни изображали дети - праздничную атмосферу цирка или тишину природы, сказочных героев или портреты близких – у них все получается искренне. И, действительно, чистый, незамутненный и пристальный взгляд юных художников, их непосредственность в восприятии мира дорогого стоят.

Выставка продлится до 12 апреля.

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.