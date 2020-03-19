В Ржеве проведут капитальный ремонт станции скорой помощи

19 марта Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Ржевской станции скорой медицинской помощи. В 2020 году проведут капитальный ремонт учреждения, также запланирована поставка нового автомобиля класса В.

«В ближайшие дни будет принято решение о выделении дополнительного финансирования местной службе скорой помощи, что позволит улучшить качество оказания медицинских услуг на территории муниципалитета», – сказал Игорь Руденя по итогам посещения станции журналистам.

В декабре 2019 года Игорь Руденя вручил представителям муниципалитетов и руководителям учреждений Тверской области ключи от 17 машин скорой помощи «Форд Транзит». В том числе машина передана в Ржев. В 2018 году была также произведена поставка автомобиля для местной службы скорой помощи.

19 марта Губернатор Игорь Руденя побывал на площадке строительства Ржевского мемориала Советскому солдату, осмотрел объекты инфраструктуры и провёл совещание о готовности объектов комплекса к открытию монумента к 75-летию Победы. Участие в нем приняли заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, представители Российского военно-исторического общества, авторы проекта.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса – фигуры Советского солдата. У основания мемориала установлены листы кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов, внутри помещений идёт отделка.

В Ржеве Игорь Руденя посетил Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году здесь проведены реставрационные работы. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории и расположенной рядом парковой зоны.

Также Губернатор проинспектировал ход работв Ржевском краеведческом музее. В одном из зданий музея, где расположена диорама, посвященная Ржевской битве, ремонтируется фасад, ведутся внутренние работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области