Весенние каникулы в Тверской области продлятся с 23 по 31 марта

С 23 по 31 марта школьники Тверской области будут находиться на весенних каникулах. В это время во всех учреждениях образования проведут дезинфекцию. С 1 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации возможна организация в школах региона режима дистанционного обучения. Министерством образования Тверской области подготовлены и направлены в образовательные учреждения необходимые методические рекомендации.

Решение о переводе на обучение в дистанционной форме принимают родители. Об этом они могут сообщить в свою образовательную организацию, в том числе по телефону. В школах организовано проведение разъяснительной работы с родителями учеников, в том числе по выбору формы обучения.

Школам предоставлена возможность выбора методов и платформ для организации обучения в дистанционном режиме. При этом образовательные учреждения могут использовать не только онлайн платформы, но и классические технологии дистанционного обучения, предусматривающие выполнение заданий учителя, самостоятельную работу с материалами, реализацию исследовательских и творческих проектов. Решение о том, какими инструментами будут пользоваться педагоги и ученики, принимает руководитель образовательного учреждения.

В помощь учителям, ученикам и их родителям предложены цифровые образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения РФ для использования в учебном процессе, такие как «Российская электронная школа», Яндекс.Учебник, Фоксфорд, Учи.ру, «Академкнига/Учебник», Академия «Просвещение».

В Тверской области реализуется комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекцииCOVID-2019. В регионе введен режим повышенной готовности.

Запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. На особом контроле – граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

На предприятиях региона должны быть обеспечены мероприятия по организации режима труда работников – это обязательная дезинфекция предметов и мебели,использование обеззараживателей воздуха, измерение температуры сотрудников. Кроме того, рекомендовано ограничить командировки. Повышенное внимание к соблюдению санитарных норм и дезинфекции должно быть уделено в организациях сферы общественного питания и торговли. Дезинфекцию рекомендовано проводить и в социальных учреждениях региона.

При Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени действует рабочая группа по проведению профилактических мероприятий, предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Министерство образования Тверской области