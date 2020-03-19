Александр Грибов: «Интересы жителей нашей страны не должны быть ущемлены международными правовыми актами»

Председатель региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Александр Грибов, считает, что необходимость поправок в Конституцию РФ назрела, так как с момента ее принятия в 1993 году в российском обществе и на международной арене многое изменилось.

«Конституция – такой документ, который лишний раз трогать не надо. Но с 1993 года много изменилось и в стране, и в мире, что не могло быть учтено в тексте Конституции почти 30 лет назад. Считаю, что одной из ключевых поправок, которую обязательно надо поддержать, является приоритет нашего Основного закона перед международными договорами и законодательными нормами. Интересы наших граждан не должны быть ущемлены международными правовыми актами, управляться волей каких-то других государств. Принятие изменений в Конституцию даст возможность Президенту России вести более независимую политику, исключительно в интересах нашей страны», – сказал Александр Грибов.

Напомним, 17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. При этом глава государства отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, так как даже при всей важности изменений в Основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».