В Тверской области мониторинг пожароопасной обстановки будет организован совместно с компанией «Роскосмос»

В Тверской области идет подготовка к пожароопасному периоду. Основная задача - снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по вине людей, а также минимизировать их последствия.

«Тушение любого пожара – это большие затраты человеческих сил и материальных ресурсов. В каждом муниципалитете должен быть назначен ответственный за мониторинг противопожарной обстановке, а также за профилактическую работу, который будет отчитываться о ней еженедельно», — поставил задачу Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 17 марта.

Игорь Руденя подчеркнул: важно усилить профилактическую работу на территориях, в которых риск возникновения природных пожаров повышен.

По лесным пожарам это 13 муниципалитетов: Торопецкий, Западнодвинский, Бельский, Ржевский, Зубцовский, Торжокский, Спировский, Лихославльский, Калининский, Конаковский, Кимрский районы, Осташковский и Вышневолоцкий городские округа.

В числе основных мер профилактики — опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, уборка территорий от сухой растительности, содержание пожарных водоёмов в надлежащем состоянии, беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности.

В 2020 году обеспечивать безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области будут более 4200 сотрудников и 980 единиц техники. Утверждена схема взаимодействия различных ведомств.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях будет вестись при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией «Роскосмос» организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области