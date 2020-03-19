В Тверской области мониторинг пожароопасной обстановки будет организован совместно с компанией «Роскосмос»

posted by Максим Малахов on чт, 03/19/2020 - 20:38

В Тверской области идет подготовка к пожароопасному периоду. Основная задача - снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по вине людей, а также минимизировать их последствия. 
«Тушение любого пожара – это большие затраты человеческих сил и материальных ресурсов. В каждом муниципалитете должен быть назначен ответственный за мониторинг противопожарной обстановке, а также за профилактическую работу, который будет отчитываться о ней еженедельно», — поставил задачу Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 17 марта. 
Игорь Руденя подчеркнул: важно усилить профилактическую работу на территориях, в которых риск возникновения природных пожаров повышен. 
По лесным пожарам это 13 муниципалитетов: Торопецкий, Западнодвинский, Бельский, Ржевский, Зубцовский, Торжокский, Спировский, Лихославльский, Калининский, Конаковский, Кимрский районы, Осташковский и Вышневолоцкий городские округа. 
В числе основных мер профилактики — опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, уборка территорий от сухой растительности, содержание пожарных водоёмов в надлежащем состоянии, беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности. 
В 2020 году обеспечивать безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области будут более 4200 сотрудников и 980 единиц техники. Утверждена схема взаимодействия различных ведомств. 
Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях будет вестись при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией «Роскосмос» организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области. 

Пресс-служба Правительства Тверской области 