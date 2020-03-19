Лариса Мосолыгина: «Поправки к Конституции о детях – не просто декларация»

Закрепление в Конституции нормы о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, является не декларацией, а прямым отражением ценностных ориентиров современного российского общества, считает Уполномоченный по защите прав ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

«Поправки, которые вносятся в Основной закон, имеют принципиальное значение, потому что в них фиксируются позиции, важные для каждого гражданина нашей страны. Это, прежде всего, социальная направленность государства. Например, предлагаемая к утверждению конституционная норма о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики, отражает ценностные ориентиры российского общества. Безусловно, такие изменения в Конституцию внести необходимо, тем более что это не просто декларация. Сегодня государство и на федеральном, и на региональном уровне в рамках национального проекта «Демография» и других проектов ведет комплексную работу, направленную на создание условий для всестороннего развития детей и поддержку семей с детьми», – сказала Лариса Мосолыгина.

Напомним, 17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. При этом глава государства отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, так как даже при всей важности изменений в Основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».