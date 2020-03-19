В Тверской области запрещено проведение спортивных мероприятий

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области о введении в Тверской области режима повышенной готовности с 19 марта 2020 года запрещается проведение на территории региона спортивных мероприятий до отмены запрета в установленном порядке.

Кроме того, временно приостанавливается проведение на территории Тверской области досуговых мероприятий с участием граждан в сфере физической культуры и спорта в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) до отмены данной меры в установленном порядке.

Ранее Министерством спорта РФ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было ограничено проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области