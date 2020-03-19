Игорь Руденя дал ряд поручений по завершению благоустройства Обелиска советским воинам в Ржеве

19 марта Губернатор Игорь Руденя в Ржеве посетил Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году здесь проведены реставрационные работы. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории и расположенной рядом парковой зоны. В 2020 году также планируется отремонтировать подход к Обелиску.

Губернатор дал ряд поручений, направленных на приведение в порядок площадки у Обелиска. По мнению Губернатора, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, особое внимание должно быть уделено благоустройству памятных мест и общественных пространств Ржева.

«Мы масштабно подошли к приведению в порядок дорог в городе, общественных территорий. Центральной площадкой 75-летия Победы станет Ржевский мемориал. Но есть еще и традиционные места, которые посещают жители города, в том числе это Обелиск советским воинам. В целом видим, что обстановка в городе меняется в лучшую сторону. Ржев – это город нашей истории, и в 2020 году мы продолжим работу по приведению в порядок муниципальных дорог и других объектов», – сказал Игорь Руденя.

Всего в 2020-2022 годах планируется отремонтировать 36 участков автомобильных дорог Ржева, провести ремонт 21 дворовой территории общей площадью порядка 34 тыс. кв. м, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Игорь Руденя также проинспектировал ход работ в Ржевском краеведческом музее. В одном из зданий музея, где расположена диорама, посвященная Ржевской битве, ремонтируется фасад, ведутся внутренние работы.

Ранее Губернатор Игорь Руденя побывал на площадке строительства Ржевского мемориала Советскому солдату, осмотрел объекты инфраструктуры и провёл совещание о готовности объектов комплекса к открытию монумента к 75-летию Победы. Участие в нем приняли заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, представители Российского военно-исторического общества, авторы проекта.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса – фигуры Советского солдата. У основания мемориала установлены листы кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов, внутри помещений идёт отделка.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области