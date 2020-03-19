Про сидр, медовуху и пуарэ

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее - Министерство) информирует о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2020 года с 01.04.2020 по 20.04.2020 следующего содержания.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда».

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи"), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 Правил).

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 (пункт 11 Правил).

Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил, представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки которой выдан в установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, в форме электронного документа используется формат, установленный Министерством финансов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 9 - 11 к настоящим Правилам, представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с настоящими Правилами.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю, сельскохозяйственному товаропроизводителю, гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, по телекоммуникационным каналам связи.

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.