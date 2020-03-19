19 марта Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату, осмотрел объекты инфраструктуры и провёл совещание о готовности объектов комплекса к открытию монумента к 75-летию Победы. Участие в совещании приняли заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, члены Правительства Тверской области, руководство Ржева и Ржевского района, представители Российского военно-исторического общества и генерального подрядчика, авторы проекта.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса — фигуры Советского солдата. У основания мемориала завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом.

На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов. Внутри помещений идёт отделка.

Тверская область взяла на себя создание инфраструктуры мемориального комплекса и благоустройство. Обеспечено электроснабжение территории по постоянной схеме. Установлены знаки туристической навигации.

Завершается реконструкция автомобильной дороги М-9 — «Хорошево». В настоящее время идёт монтаж линий освещения, обустройство парковочной площадки, планировка откосов. Игорь Руденя поручил завершить все работы на объекте до 15 апреля.

В активной фазе благоустройство территории мемориала. В ближайшие дни завершаются земляные работы, затем начнётся обустройство газона. В апреле будет продолжена высадка деревьев и декоративных растений.

Также в рамках совещания обсуждалось благоустройство площадки лагеря международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая с 2019 года постоянно базируется рядом с мемориалом.

Накануне, Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил о том, что он постарается посетить большой международный субботник на Ржевском мемориале в Тверской области, проведение которого намечено на 18 апреля.

«Я постараюсь это сделать, потому что там, действительно, очень крупный, большой мемориал создается, по-моему, 25 метров высотой памятник будет, один из самых крупных будет у нас в стране. И это правильно, потому что Ржевское сражение все время оставалось как бы в тени других победоносных битв Второй мировой войны. Здесь нельзя сказать, что она была победоносной в полном смысле этого слова, но она была точно кровопролитной, очень важной для удержания тогда ситуации, баланса. Там отмобилизованные армии группы «Центр» воевали против Советской Армии, и, безусловно, это место заслуживает того, чтобы о нем помнили будущие поколения. Они внесли ценой огромных потерь свой огромный вклад в Победу над нацизмом. Поэтому я постараюсь там быть», – сказал Владимир Путин, отвечая на приглашение представителя организации «Волонтеры Победы».

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Строительство мемориала ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 509 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области