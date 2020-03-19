Игорь Руденя представил нового заместителя Председателя Правительства Тверской области

19 марта Губернатор Игорь Руденя на совещании с членами регионального Правительства представил заместителя Председателя Правительства Тверской области Андрея Емельянова, назначенного на эту должность распоряжением главы региона 18 марта.

Игорь Руденя поставил задачи по развитию образования и культуры, которые будет курировать новый зампред.

«Важно четко работать по выполнению национальных проектов. Основные направления – ввод дополнительных мест в дошкольном и общем образовании. Сейчас объекты образования строятсясразу в нескольких муниципалитетах Тверской области. Также приоритет – укрепление материально-технической базы действующих учреждений. Кроме того, внимание необходимо сосредоточить на сохранении и восстановлении объектов культуры. Хочу подчеркнуть – всем руководителям нужно работать на результат и знать свой предмет от «а» до «я», – сказал Губернатор.

Андрей Емельянов в 2006 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.Является действительным государственным советником 3 класса.

В послужном списке Андрея Андреевича работа в Посольстве Российской Федерации в Государстве Израиль, Администрации Президента Российской Федерации, Федеральной таможенной службе.

С 2016 по 2018 годы работал в Министерстве образования и науки Российской Федерации в должности директора Департамента информационной политики. С 2018 года и по настоящее время являлся директором Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области