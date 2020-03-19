Министерством здравоохранения Тверской области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия

Министерством здравоохранения Тверской области реализуются меры по организации и проведениюсанитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

Определена госпитальная база, в том числе с возможностью оказания реанимационных мероприятий и госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусом. В Твери это Калининская ЦРКБ, городская больница №1 им. Успенского, городская больница №6. В районах области - Андреапольская ЦРБ, Бологовская ЦРБ, Ржевская ЦРБ, Зубцовская ЦРБ, Торжокская ЦРБ, Весьегонская ЦРБ, Западнодвинская ЦРБ, Кашинская ЦРБ, Сонковская ЦРБ, Конаковская ЦРБ, Нелидовская ЦРБ, Торопецкая ЦРБ, Осташковская ЦРБ. Для оказания необходимой медицинской помощи имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, на базе детского санатория «Радуга» предусмотрено развертывание обсерватора на случай массового поступления лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, для осуществления медицинского наблюдения.

Утвержден порядок госпитализации и алгоритм действий медицинских работников на случай выявления больных с подозрением на заражение коронавирусом.

Проводится ежедневный мониторинг запаса необходимых медицинских изделий, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

В медицинских организациях Твери и Тверской области проведена актуализация оперативных планов на случай выявления больного с подозрением на особо опасную инфекцию, организовано и проводится обучение медицинского персонала по вопросам эпидемиологии, профилактики, диагностики, клиники и лечения новой коронавирусной инфекцией.

В Тверской области все граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), должны сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72, а также в течение двух недель находиться дома на самоизоляции.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

В качестве профилактики следует воздержаться от поездок в эпидемиологически неблагополучные страны и избегать контактов с лицами, проявляющими симптомы ОРВИ, прибывшими из этих стран. Также рекомендуется соблюдать обычные меры профилактики - чаще и тщательнее мыть руки,не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни), избегать посещения массовых мероприятий.

Министерство здравоохранения Тверской области