В 12 детских садах Тверской области заменят окна и отремонтируют кровлюв 2020 году

В 2020 году 8 муниципальных образований Тверской области получат субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Работы будут проведены в 12 детских садах.

«Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона», – считает Игорь Руденя.

Получателями субсидии станут Вышеволоцкий, Нелидовский и Осташковский городские округа, Ржев, Бежецкий, Лесной, Лихославльский районы, Весьегонский муниципальный округ. В 2 детских садах будет проведён ремонт кровель, в 10 учреждениях выполнят работы по замене оконных блоков. На эти цели из областного бюджета направят почти 20,8 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 8,2 млн рублей.

Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовала в 2018 году по инициативе главы региона. За два года участниками программы стали 28 муниципальных образований, работы по укреплению материально-технической базы в этот период проведены в 39 дошкольных учреждениях. На эти цели в предыдущие два года из областного бюджета было направлено 74, 2 млн рублей, из них 48,4 - средства областного бюджета, 25, 7 млн рублей – софинансирование со стороны муниципалитетов.

Также на заседании распределены субсидии муниципальным образованиям на 2020 год на приведение в порядок зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму. Текущие и капитальные ремонты будут проведены в 17 школах. На эти цели направят 43,9 млн рублей, в том числе 41 млн рублей – средства федерального бюджета, 2,9 млн рублей – областного. Получателями субсидии станут Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Лесной, Оленинский, Селижаровский. Торопецкий районы, Кашинский и Осташковский городские округа. Также 76,8 млн рублейпредусмотрены на проведение комплексного капитального ремонта здания Новозавидовской средней общеобразовательной школы Конаковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области