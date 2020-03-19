Более 14 тысяч семей Тверской области получат выплату на детей от трех до семи лет в 2020 году

Предоставление выплаты семьям Верхневолжья на детей в возрасте от трех до семи лет обсудили участники заседания Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Предполагается, что в регионе поддержку в 2020 году получат более 14 тысяч семей.

Как подчеркнул Игорь Руденя, эта мера в демографии, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Верхневолжья.

«Демография – это наш приоритет. В этой сфере в Тверской области первоочередная задача – поддержка семей с детьми», – считает глава региона.

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию РФ в 2020 году предусмотрено введение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Тверской области на эти цели в текущем году из федерального бюджета выделяется 809,2 млн рублей, из региональной казны направят 168,5 млн рублей.

Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Она предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума на душу населения.Заявления на выплаты начнут принимать с 1 июля. При этом сумма будет начислена в расчёте с 1 января 2020 года.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуг, филиалы МФЦ или отделы соцзащиты. Кроме самого заявления предоставлять дополнительные документы не потребуется.

На заседании Бюджетной комиссии был принят ряд решений, связанных с поддержкой семей с детьми. Так, определено финансирование выплат для награжденных знаком «Слава отца» – ее размер увеличен с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

Кроме того, обсуждалось создание вВерхневолжьеединого регионального центра выплат «Тверская семья» для упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям планируется создание.

Центр будет оказывать поддержку семьям Тверской области в вопросах оформления и получения регионального материнского капитала, адресной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в медицинские организации, выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, льгот многодетным семьям по оплате коммунальной услуги за вывоз ТКО.

Также сотрудники центра будут оказать содействие семьямпо мерам поддержки, которые введены в Тверской области с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Это выплата субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, выдача сертификатов на приобретение школьной формы ученикам с 1 по 5 классы, выплаты награждённым почётным знаком «Слава отца» и другим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области