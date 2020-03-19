Всероссийский поэтический конкурс, посвящённый Ржевской битве и мемориалу Советскому солдату, пройдёт в Музее Победы

21 марта, в Международный день поэзии, в московском Музее Победы стартует Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Творческое состязание проводится уже в третий раз. В этом году оно будет посвящено Ржевской битве и мемориалу Советскому солдату, который возводится в Ржевском районе.

Конкурс будет проходить по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Участникам предложено написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о значении их подвига и о нашем долге перед ними, попытаться передать чувства бойцов и помочь современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы.

Для участия необходимо до 21 апреля 2020 года включительно заполнить форму заявки по ссылке https://forms.gle/vXN6fWnQwAi7aqEz6. Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта – 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы и Российского военно-исторического общества.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса.

«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

На листах кортеновской стали у подножия холма будут увековечены имена солдат и офицеров, которые сражались подо Ржевом.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Строительство мемориала ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 509 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области