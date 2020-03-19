В Тверской области впервые пройдет фестиваль творчества среди журналистов «#ВспомнимВместе»

В Тверской области 5 мая 2020 года пройдет первый фестиваль творчества среди журналистов и коллективов средств массовой информации Тверской области «#ВспомнимВместе». Его посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 апреля 2020 года по адресам электронной почты: moproletarka@mail.ru, mo-proletarka@yandex.ru.

СМИ Тверской области активно принимают участие в социально значимых проектах. Об этом в том числе шла речь на встрече Губернатора Игоря Рудени с юнкорами Верхневолжья в январе 2020 года. Ее участники обсуждали также вопросы развития региона, образовательной среды, празднования юбилея Победы, поощрения талантливых журналистов и другие темы.

Новый фестиваль учрежден Правительством Тверской области. Его проводит областной ДК «Пролетарка» при участии медиасообщества Верхневолжья: Тверского регионального отделения Союза журналистов России, Верхневолжской Ассоциации периодической печати и других объединений.

Организаторы первого фестиваля творчества среди журналистов и коллективов СМИ предлагают представителям медиапространства внести свой вклад в историю журналистики через патриотическую песню и художественное слово. Участники фестиваля вспомнят имена коллег, ушедших и ныне живущих, фронтовых журналистов и военных корреспондентов, поэтов, писателей, чьи репортажи и профессиональное мужество приближали День Победы.

Страницы истории военной журналистики Тверской области насчитывают десятки имен писателей и поэтов, фронтовых корреспондентов и фоторепортеров. Один из ярких примеров силы журналистского слова в годы войны – фронтовой путь нашего земляка, военного корреспондента газеты «Правда» Бориса Полевого.

История сохранила немало примеров подвига журналистов Верхневолжья в годы Великой Отечественной. Это западнодвинцы, боевые товарищи и фронтовые журналисты-подпольщики Давид Дынин и Дмитрий Сарычев, которые сумели наладить работу типографии и выпуск газеты в период оккупации в самом сердце западнодвинского леса. На фронтах сражались журналисты тверского края Григорий Кац, Василий Камянский, Петр Дудочкин, Николай Попов. Жизнь за Отчизну отдал кимрский поэт Сергей Петров.

С Верхневолжьем связаны военная биография и творчество поэта, прозаика, публициста Константина Симонова, который в качестве военкора в декабре 1941-го участвовал в освобождении Калинина, был свидетелем событий 2-й Ржевско-Сычевской операции. Под Белым был ранен поэт и журналист Михаил Матусовский.

В августе 1942-го советский писатель и поэт Александр Твардовский вместе с другими военными корреспондентами двигался в направлении Погорелое Городище – Зубцов – Ржев, где продолжал работать над «Василием Теркиным». Память о тех днях – стихотворение «Я убит подо Ржевом». Произведение легло в основу идеи Ржевского мемориала Советскому солдату, который сейчас создается в Тверской области.

Спустя десятилетия в «горячих точках» страны работал тверской корреспондент Александр Харченко, удостоенный нагрудного Знака «Участник боевых действий». «Я стал частью этой войны» и «Давайте не встречаться на войне» – так позднее назовет свои книги-воспоминания журналист.

Пресс-служба Правительства Тверской области