Режим работы суда изменен

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом Совета судей Российской Федерации 18 марта 2020 г. принято совместное постановление, согласно которому в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №64-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,от 2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. №3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации" и статьёй 12 Регламента Совета судей Российской Федерации, постановлено:

1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приёмные судов или по почте России.

2. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.

3. Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.

4. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

5. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

6. Постановление действует в период с 19 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. (включительно).

Верховный Суд Российской Федерации просит граждан России с пониманием отнестись к принятому решению