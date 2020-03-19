На Жарковском деревообрабатывающем комбинате в Тверской области установлено уникальное оборудование

На деревообрабатывающем комбинате в посёлке Жарковский Тверской области в рамках модернизации производства установлено уникальное оборудование. На предприятии появился специальный компьютерный обрабатывающий центр, который позволяет фрезеровать ДСП по периметру и одновременно обрабатывать кромку.

Развитие системы глубокой переработки древесины – одно из ключевых направлений для лесопромышленного комплекса Верхневолжья.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На Жарковском комбинате также модернизированы стекольный и присадочный участки. Это связано с расширением каналов продаж и поставками мебели для сетевых магазинов, таких как «HOFF», «Леруа Мерлен».

ДОК «Жарковский» основан в 1943 году, предприятие является градообразующим предприятием для посёлка и одним из старейших в Тверской области. В настоящее время комбинат входит в состав компании «Феликс». Также в Тверской области работает деревообрабатывающее предприятие «Феликс» в Торопецком районе.

Реализация инвестиционного проекта в Торопецком районе началась в 2017 году в рамках заключенного соглашения между Правительством Тверской области и компанией «Феликс». В 2019 году предприятие вышло на полную производственную мощность.

Пресс-служба Правительства Тверской области