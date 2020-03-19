ООО «Верхневолжское АТП» усиливает профилактические меры в транспорте Тверской области в связи с коронавирусом

ООО «Верхневолжское АТП» усиливает меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию в соответствии с рекомендациями рабочей группы по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которую возглавляет Губернатор региона Игорь Руденя.

Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции.

В целях обеззараживания контактных предметов на данный момент увеличена частота уборки салонов автобусов перед их выходом на линию. Уборка производится с применением специальных дезинфицирующих средств с обработкой спинок кресел, стекол и других контактных поверхностей. Дезинфекции также подлежат поверхности касс по продаже билетов.

Компания ведет строгий контроль над состоянием здоровья водителей автобусов. Перед выходом на смену сотрудники проходят медицинский осмотр, в том числе у них измеряется температура.

ООО «Верхневолжское АТП» призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать правила личной гигиены, а также необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами.

Министерство транспорта Тверской области