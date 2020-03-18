В Верхневолжье создадут единый центр выплат «Тверская семья»

В Верхневолжье для упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям планируется создание единого регионального центра выплат «Тверская семья». Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 18 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Важно интегрировать деятельность центра «Тверская семья» с многофункциональными центрами. Важно обеспечить назначение выплат в автоматическом режиме, без обращения родителей в социальные органы, сбора справок и заполнения большого количества документов», – отметил Игорь Руденя.

Центр будет оказывать поддержку семьям Тверской области в вопросах оформления и получения регионального материнского капитала, адресной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в медицинские организации, выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, льгот многодетным семьям по оплате коммунальной услуги за вывоз ТКО.

Также сотрудники центра будут оказать содействие семьям по мерам поддержки, которые введены в Тверской области с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Это выплата субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, выдача сертификатов на приобретение школьной формы ученикам с 1 по 5 классы, выплаты награждённым почётным знаком «Слава отца» и другим направлениям.

Для обеспечения работы центра в 2020-2022 годах планируется выделить из областного бюджета 18,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области