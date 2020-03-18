Елена Хохлова приняла обязанности главы Торжокского района

Бывший министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова, освобожденная с этого поста на прошлой неделе и назначенная на должность заместителя главы Торжокского района по социальным вопросам, возглавила муниципальное образование. Решение о возложении на нее таких обязанностей принято единогласно сегодня, 18 марта, на заседании Собрания депутатов Торжокского района.

Напомним, Елена Хохлова с 2003 года занимала различные должности в сфере соцзащиты. С 2011 года и до конца прошлой недели являлась министром социальной защиты населения региона.

В Правительстве Тверской области Елена Хохлова принимала участие в формировании региональной демографической политики. Являлась одним из разработчиков комплекса мер социальной поддержки семей с детьми, внедренного в качестве «демографического пакета» по инициативе губернатора Игоря Рудени, в том числе одна из новых мер – подарки новорожденным. Под ее кураторством в регионе велась работа по официальному признанию статуса «дети войны», создан геронтологический центр, где серьезное внимание уделяется вопросам здоровья и досуга пожилых людей, осуществлялись социальные выплаты различным категориям граждан.

Богатый и позитивный управленческий опыт Елены Хохловой, а также ее нахождение в кадровом резерве Президента РФ говорят о том, что перемещение авторитетного областного чиновника на муниципальный уровень не является понижением. Это ставшая уже традиционной управленческая практика губернатора Игоря Рудени, который направляет самых эффективных и энергичных членов своей команды руководить территориями с повышенными социально-экономическими перспективами. Таким образом глава региона формирует пул муниципальной власти, способный работать в максимально тесной связке и взаимопонимании с областным правительством, что особенно важно для четкого выполнения задач в рамках реализации национальных проектов и региональных программ развития.

Дальновидность такого подхода подтверждается и планами федеральной власти. Так, поправками к Конституции РФ, вынесенной на общероссийское голосование 22 апреля, предполагается зафиксировать, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».