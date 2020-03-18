Игорь Руденя вручил 27 молодым семьям Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья

18 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил 27 молодым семьям из разных муниципалитетов региона сертификаты на приобретение или строительство жилья.

«Наша задача – чтобы родители ощущали поддержку государства с первых дней рождения детей, были уверены в том, что они смогут вырастить детей, поставить их на ноги, дать хорошее воспитание и образование, иметь достойные жилищные условия. Хочу пожелать, чтобы для всех поколений ваших семей с новым домом были связаны самые добрые и светлые события в жизни. Особенно приятно, что среди вас есть многодетные родители. Уверен в том, что многие семьи Верхневолжья последуют вашему примеру», — сказал Игорь Руденя.

Всего в 2020 году жилищные сертификаты получит 191 семья из 33 муниципалитетов. Это позволит улучшить жилищные условия 710 человек: детей и их родителей. На эти цели из регионального, федерального и местных бюджетов направлено 126 млн рублей.

«Хочу выразить благодарность Губернатору и Правительству Твесркой области. Эта значимая мера поддержки даёт молодой семье уверенность в завтрашнем дне», — сказала одна из получателей сертификатов Алла Гангурян.

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей на территории региона действует с 2007 года. Поддержка оказана уже почти 2150 семьям. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Также в рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

В Тверской области совершенствуется система мер поддержки семей с детьми. На федеральном уровне расширена программа материнского капитала, введены новые ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно, предоставляются выплаты семьям с невысоким доходом при рождении первого ребёнка. С октября 2019 года на территории Верхневолжья вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорождённого. Действует программа регионального семейного капитала, предоставляется финансовая поддержка в виде социальных контрактов.

С 1 января 2020 года в Тверской области введены субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Также по инициативе Игоря Рудени с 2020 года многодетным семьям оказывается поддержка в приобретении школьной формы для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов.

В дополнение к почетному знаку «Слава матери» учрежден почётный знак «Слава отца». Он будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей.

В этом году также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта. Теперь можно бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.